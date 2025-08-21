Back to Top
Λίστα των Fall/Winter trends: Καταιγισμός από δαντέλες- γούνες και άφθονα καφέ

Τι προστάζουν τα κορυφαία catwalks του πλανήτη για την γκαρνταρόμπα της επόμενης σαιζόν 2025-2026

Τι θα φορεθεί από το Σεπτέμβριο;

Παρίσι, Μιλάνο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη λάνσαραν τα σημαντικότερα trends για φθινόπωρο- χειμώνα 2025-2026. Μελετήσαμε όπως κάθε φορά και σας τα παρουσιάζουμε:

-Οι γούνες θα φορεθούν πάρα πολύ! Τις προβάλλει η πλειοψηφία των luxury labels, πιο εντυπωσιακές και πληθωρικές από ποτέ. Θα τις δείτε σε διάφορες σιλουέτες και μήκη, με μεγάλη γκάμα στο οικολογικό τρίχωμά τους. Αναμένεται να επισκιάσουν όλες τις άλλες κατηγορίες outwear. Oι γήινοι τόνοι, καφέ- camel κλπ κρατούν τα σκήπτρα.

Prada

Prada

Fendi

Fendi

Tods

Tods

Michael Kors

Michael Kors

Οι δαντέλες και οι διαφάνειες καταφθάνουν ορμητικά. Μαύρο, εκρού, ροζ, κόκκινο, μπλε, μπορντό, μουσταρδί αλλά και τόνοι αναπάντεχοι για το χειμώνα όπως το γαλάζιο, το πράσινο, το μοβ θα τρυπώσουν στην ντουλάπα μας . Δεν μιλάμε μόνο για boho φορέματα, αλλά και για eighties σύνολα με τετράγωνους ώμους και στενές φούστες, για cocktail μπλούζες και εφαρμοστά κορμάκια με ψηλό λαιμό. Ακόμα και τα καλσόν θα είναι δαντελένια, σύμφωνα με τον Balenciaga.

Chloe

Chloe

Balenciaga

Balenciaga

Simone Rocha

Simone Rocha

Fendi

Fendi

Dior

Dior

Dior

Dior

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Saint Laurent

Saint Laurent

Chloe

Chloe

Valentino

Valentino

To καφέ αντικαθιστά το μαύρο. Γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής all day. Φορέματα και πανωφόρια αλλά μεγάλη ποικιλία πλεκτών επενδύουν στην «πικρή» απόχρωση του espresso, αλλά και σε μπεζ, κανελί, καμηλό. Ακόμα και στα δερμάτινα, φέτος θα υποκύψουμε στο καφέ.

Οι στενές pencil φούστες επιστρέφουν δυναμικά. Είτε σε ασορτί ταγέρ είτε μόνες τους, με διάκοσμο ή όχι. Τα αυστηρά πατρόν που ακολουθούν το σώμα και υπογραμμίζουν τη θηλυκότητα (και τις γάμπες) προτείνονται από πολλούς επιφανείς σχεδιαστές.

Tods

Tods

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Givenchy

Givenchy

Fendi

Fendi

Fendi

Fendi

Givenchy

Givenchy

Το στοιχείο της εσάρπας στα παλτό είναι μεγάλο must. Mιλάμε για άνω ένδυση που χαρίζει ελευθερία στην κίνηση και σοφιστικέ αισθητική. Εκπροσωπεί φέτος το ρεύμα της «ήσυχης πολυτέλειας» σε ήρεμες μονοχρωμίες και ιδιαίτερες γραμμές.

Μπλέξτε έντονα χρώματα που δεν συγκαταλέγονται στα «κλασικά» χειμερινά. Για παράδειγμα, το ροζ και το πράσινο σε Gucci και Valentino, το γαλάζιο και το κόκκινο στην Carolina Herrera μας καλούν να κάνουμε τη διαφορά.

Khaite- Calvin Klein

Khaite- Calvin Klein

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

Από πέρυσι κρατήστε τα καρό και τα λεοπάρ υφάσματα, τα ντραπαρίσματα, τα στράπλες, τα peplum, τις αστραφτερές, κεντημένες φούστες, τις μπουτονιέρες, τα μπούστα, τις παγιέτες γενικώς και τα office ανδρόγυνα κοστούμια. Μην διστάσετε να επιλέξετε κάποιο τουίντ κομμάτι με λαμπερό, τρισδιάτατο διάκοσμο ενώ τα μοκασίνια, οι ξεχειλωμένες slouchy μπότες, oι εκσυγχρονισμένες μυτερές γόβες και τα «παντοφλέ» υποδήματα θα είναι φέτος ακόμα πιο περιζήτητα. Εχουμε ήδη γράψει για τα ογκώδη, χρυσά κοσμήματα- μην ξεχαστείτε. 

Balmain

Balmain

