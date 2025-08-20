Το πιο ποθητό κραγιόν έχει logo LV και θήκη- πειρασμό, όμως τιμή απλησίαστη!

Ηδη τα πρώτα δημοσιεύματα μιλούν για ένα «βαρύ» τεστ καταναλωτικής αντοχής. Μετά την πρώτη ανακοίνωση τον περασμένο Μάρτιο, ο γαλλικός κολοσσός μόλις κυκλοφόρησε τα πρώτα είδη μακιγιάζ του. Αναφερόμαστε σε 55 κραγιόν (ο αριθμός αντιστοιχεί στο λατινικό LV), τα 10 lip balms και τις 8 παλέτες σκιών ματιών που «βγήκαν» σήμερα ως avant premiere στην Κίνα. Από τις 25/8 θα διατίθενται και online καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα Louis Vuitton παγκοσμίως.

«Αποκαλύφθηκε» η σειρά La Beauté Louis Vuitton με το μαγικό άγγιγμα της κορυφαίας Βρετανίδας make up artist και νυν director Pat McGrath. Όμως πόσες μπορούν να την αποκτήσουν;

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Eίναι αναμφίβολα μια από τις πιο ακριβές σειρές, κραγιόν και lip balm κοστίζουν 160 δολάρια (σχεδόν 140 ευρώ) το καθένα ενώ οι σκιές φθάνουν τα 250 δολάρια! Βέβαια οι πανέμορφες συσκευασίες ενσωματώνουν τα εμβληματικά μοτίβα Monogram και Damier ως υπερπολυτελείς δημιουργίες του βιομηχανικού σχεδιαστή Konstantin Grcic. Τα ανταλλακτικά έχουν τιμές 69 και 92 δολάρια για χείλη και μάτια…

Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει και μικρά δερμάτινα είδη για αποθήκευση και μεταφορά. τα οποία ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Τα πάντα κατασκευάζονται στη Γαλλία και τα δερμάτινα είδη στα ευρωπαϊκά ατελιέ της Louis Vuitton, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο... ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Αυτό το project έχει την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου Pietro Beccari που εντάχθηκε στη Louis Vuitton από τον Dior. Τα καινούρια προϊόντα θα διανέμονται μόνο στα καταστήματα Vuitton, τα οποία πάνω από 400 σε όλο τον κόσμο.

«Η ομορφιά είναι μέρος της ζωής των ανθρώπων, των νέων, των ανδρών και των κοριτσιών, οποιουδήποτε» ισχυρίζεται ο CEO.

«Στη Louis Vuitton έχουμε κάποια ταμπού και ένα από αυτά είναι η διανομή- κάθε τέτοιο προϊόν πωλείται από τα χέρια της ίδιας της εταιρείας. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρείτε τα προϊόντα της Louis Vuitton στα Sephora» εξηγεί.