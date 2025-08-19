Nτούα Λίπα: Τα 30α γενέθλιά της στην Ιμπιζα με σκανδαλιστικά ανοίγματα disco φορεμάτων

Οι αποκαλυπτικές εικόνες της πάντα trendy τραγουδίστριας έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου
Ντύσιμο σχεδιασμένο για να γίνει είδηση. Η Αλβανικής καταγωγής, Bρετανίδα performer Ντούα Λίπα, γιορτάζει με αποκαλυπτικά looks, σε pre- birthday parties στην Ιμπιζα τα γενέθλια των 30 χρόνων της.
Οι εικόνες αυτές έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου, καθώς πολλά περιοδικά αναδημοσίευσαν τις αναρτήσεις της στο Instagram.
Συγκεκριμένα, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια των διεθνών hits "Don't Start Now", "Cold Heart", "Houdini", "Training Season"κ.α. ξεφάντωσε σε ύφος disco queen. Tα φορέματά της σχολιάστηκαν ως ιδανικά για το αλλοτινό Studio 54 ή πως θύμισαν την Πάρις Χίλτον της εποχής του 2000. Και τα δυο ήταν πολύ τολμηρά, με τεράστια cut off ανοίγματα στο πλάι ή τελείως γυμνή πλάτη.
Συγκεκριμένα, η Ντούα φόρεσε ένα λευκό εξώπλατο Jacquemus και μια ασημένια τουαλέτα με πλαινά κοψίματα GCDS by Giuliano Calza. Και τα δυο κομμάτια ήταν κλειστά στο λαιμό, αναδεικνύοντας τη γυμνή επιδερμίδα της σε άλλα σημεία, με αποτέλεσμα super sexy. Με μακιγιάζ ηλιοκαμένο και ατημέλητα μαλλιά, επένδυσε στη λάμψη της παγιέτας των υφασμάτων και στα πολύ ενημερωμένα κοσμήματά της. Οι ειδικοί εντόπισαν ταχύτατα τα πανάκριβα σκουλαρίκια Schiaparelli σε σχήμα ψαριού, το iconic βραχιόλι της Tiffany & Co από τη συλλογή της Elsa Peretti, που φοράει διαρκώς, αλλά και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι Shay.
Στον εορτασμό συμμετείχαν η μητέρα και η αδελφή της, οι σχεδιαστές των φορεμάτων και βέβαια ο αρραβωνιαστικός της, ο Βρετανός ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ. Η περιουσία της αγγίζει ήδη τα 90 εκατομμύρια λίρες και πρόσφατα απέκτησε τιμητική υπηκοότητα στο Κόσοβο. Παλιότερα είχε σχέση με τον Ελλληνο -Γάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς.
