Nτούα Λίπα: Τα 30α γενέθλιά της στην Ιμπιζα με σκανδαλιστικά ανοίγματα disco φορεμάτων

Ντύσιμο σχεδιασμένο για να γίνει είδηση. Η Αλβανικής καταγωγής, Bρετανίδα performer Ντούα Λίπα, γιορτάζει με αποκαλυπτικά looks, σε pre- birthday parties στην Ιμπιζα τα γενέθλια των 30 χρόνων της.

Οι εικόνες αυτές έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου, καθώς πολλά περιοδικά αναδημοσίευσαν τις αναρτήσεις της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια των διεθνών hits "Don't Start Now", "Cold Heart", "Houdini", "Training Season"κ.α. ξεφάντωσε σε ύφος disco queen. Tα φορέματά της σχολιάστηκαν ως ιδανικά για το αλλοτινό Studio 54 ή πως θύμισαν την Πάρις Χίλτον της εποχής του 2000. Και τα δυο ήταν πολύ τολμηρά, με τεράστια cut off ανοίγματα στο πλάι ή τελείως γυμνή πλάτη.