Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Οι χλιδάτες διακοπές τους στο Costa Navarino

Ένα και πλέον μήνα μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα κάνουν διακοπές και γεμίζουν τις μπαταρίες τους, μαζί με το παιδί που έχουν αποκτήσει.

Μετά τα νησιά του Ιονίου, σειρά πήρε η Μεσσηνία και το διάσημο Costa Navarino.

Όπως έκαναν γνωστό μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram, την Δευτέρα 18 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζουν τις διακοπές τους, στο πολυτελές ξενοδοχείο Costa Navarino και δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Και οι δύο ανέβασαν φωτογραφίες από διάφορα σημεία του ξενοδοχείου, δείχνοντας τις ευτυχισμένες και ανέμελες στιγμές του ζουν.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής πόζαρε μέσα στη πισίνα και στο γήπεδο του γκολφ, ενώ η σύζυγός του πόζαρε στην παραλία σε μια από τις εξόδους τους, ενώ, μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το δωμάτιο που έμειναν.