Η Eurovision αλλάζει εμφάνιση - Το νέο λογότυπο για την επέτειο των 70 χρόνων

Το χειρόγραφο σχέδιο απλοποιήθηκε σε ένα ενιαίο σήμα, διατηρώντας την χαρακτηριστική «καρδιά» στο κέντρο

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς από σήμερα παρουσιάζει το ανανεωμένο του λογότυπο, με αφορμή τον εορτασμό των 70 χρόνων του θεσμού το 2026. Η επετειακή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία, έπειτα από τη νίκη του JJ στη Βασιλεία το 2025 με το τραγούδι Wasted Love. Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά αφιερωμένη στην ιστορία του διαγωνισμού, με αναδρομές στο παρελθόν.

Κεντρικό σημείο της νέας ταυτότητας αποτελεί η ανανέωση του λογοτύπου, που συνόδευε τον θεσμό από το 2004 και είχε τροποποιηθεί το 2014. Το χειρόγραφο σχέδιο απλοποιήθηκε σε ένα ενιαίο σήμα, διατηρώντας όμως την χαρακτηριστική «καρδιά» στο κέντρο, η οποία πλέον αποκτά ακόμη πιο έντονη παρουσία. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ένα νέο ανεξάρτητο σύμβολο, η «Καρδιά Χαμαιλέων» (Chameleon Heart). Πρόκειται για τη «συναισθηματική πυξίδα» της Eurovision, που έχει τη δυνατότητα να απορροφά πολιτισμικές και μουσικές επιρροές, να προσαρμόζεται ανάλογα με την ταυτότητα της διοργανώτριας χώρας ή τον χαρακτήρα του εκάστοτε καλλιτέχνη, παραμένοντας ωστόσο πάντα πιστή στον πυρήνα της.