Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός - ΦΩΤΟ

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός - ΦΩΤΟ

Πόζαρε δίπλα στην ηθοποιό Άρτεμη Αστεριάδη κατά τις διακοπές του στο νησί

Στην Αντίπαρο βρέθηκε για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ. Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει δείξει πολλές φορές την προτίμησή του στο νησί, αφού αυτό επέλεξε και πέρσι για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Άρτεμις Αστεριάδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος φροντίζει να προστατεύεται από τα φώτα της δημοσιότητας, φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν είναι γνωστό το πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ωστόσο συνοδεύεται από τη σύντροφό του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Από μάρτυρας, κατηγορούμενος ο 21χρονος- Τι λένε για την σύλληψή του οι δικηγόροι του 25χρονου

Φωτιά στην Πάτρα: Αύριο οι απολογίες του 25χρονου και του 21χρονου

Εγνατία: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε ΙΧ- 3 νεκροί που επέστρεφαν από γάμο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζέισον Στέιθαμ Αντίπαρος

Spotlight