Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός - ΦΩΤΟ

Στην Αντίπαρο βρέθηκε για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ. Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει δείξει πολλές φορές την προτίμησή του στο νησί, αφού αυτό επέλεξε και πέρσι για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Άρτεμις Αστεριάδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος φροντίζει να προστατεύεται από τα φώτα της δημοσιότητας, φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν είναι γνωστό το πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ωστόσο συνοδεύεται από τη σύντροφό του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.