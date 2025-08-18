Δημήτρης Σταρόβας για την επιστροφή του στη σκηνή μετά το εγκεφαλικό: «Δεν θέλω να με λυπούνται»

Για την επιστροφή του στη σκηνή μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, αλλά και για τη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι στην αρχή της ανάρρωσης είχε υπερεκτιμήσει τον χρόνο που θα χρειαζόταν, ενώ τόνισε πως πλέον έχει ολοκληρώσει το 70%.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Δημήτρης Σταρόβας αναφέρθηκε στην εξέλιξη της πορείας του, τονίζοντας πως δεν θέλει να τον λυπάται κανείς. «Στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη. Είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει. Τώρα που είμαι στο 70%, για να φτάσω στο 75% θέλει πολύ δουλειά. Η πρόοδος είναι μικρή όσο πλησιάζεις το τέλος», δήλωσε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έχω την εντύπωση αν βγω στην σκηνή και πω “γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια” θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούν τα πάντα. Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά, έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στις παραστάσεις και στις συναυλίες των Άγαμων τον χειμώνα, στην αρχή ήταν σφιγμένο το κοινό και στο τέλος ήταν λυτρωμένο, γιατί το διακωμοδούμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος».

Μιλώντας για το θέατρο και την παράσταση «Εκείνους και εκείνους», αποκάλυψε ότι στην πρώτη πρόβα αισθάνθηκε ότι δεν θα τα καταφέρει. «Είπα στον Ρήγα "βρες κάποιον άλλον", απελπίστηκα. Όμως βρήκαμε έναν τρόπο να το προσαρμόσουμε και μου βγήκε σε καλό», εξήγησε.

Παράλληλα, σημείωσε πόσο σημαντική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου. Πολλοί του λένε ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία του, έκοψαν το τσιγάρο ή έκαναν εξετάσεις. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Καθημερινά στον δρόμο ακόμα και τώρα, πολύς κόσμος με βλέπει και μου λέει ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία μου, μου λένε ότι έκοψαν το τσιγάρο και πήγαν και έκαναν εξετάσεις. Σωματικά είμαι σαν 30 χρονών».