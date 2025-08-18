Τάκης Βαμβακίδης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» νοσηλεύεται από τις 14 Αυγούστου ο γνωστός ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ξαφνικά.

Η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ontime, ο ηθοποιός διακομίστηκε εσπευσμένα με συμπτώματα έντονου βήχα και δυσκολίας στην αναπνοή, τα οποία οδήγησαν στη διάγνωση οξείας πνευμονικής εμβολής.

Οι γιατροί του νοσοκομείου χορήγησαν άμεσα βαριά φαρμακευτική αγωγή, ενώ έχουν δώσει εντολή για πλήρη ακινησία και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασής του.

Πέρα από την ανησυχία για την υγεία του, ο Τάκης Βαμβακίδης εξέφρασε την έντονη λύπη του για την αναγκαστική ακύρωση του μεγάλου οδοιπορικού στον Πόντο, το οποίο είχε προγραμματίσει για τις 18–27 Αυγούστου, σε συνεργασία με τις «Εκδόσεις-Ταξίδια Τραπεζούς» και τον επιχειρηματία Φωκίωνα Φουντουκίδη. Η εκδήλωση, στην οποία θα συμμετείχαν τρία πούλμαν προσκυνητών, περιλάμβανε αφηγήσεις, κείμενα και Ποντιακή μουσική, με κορύφωση την επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά.

Μιλώντας με δυσκολία στην εφημερίδα, ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό του: «Συγχωρέστε με, αδέλφια. Η Παναϊα με σκέπασε», δήλωσε χαρακτηριστικά, κρατώντας δίπλα του μια μικρή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, η οποία - όπως είπε του δίνει δύναμη.