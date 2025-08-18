13χρονος έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι και τους «τρέλανε» όλους- ΒΙΝΤΕΟ

Ο νεαρός μάλιστα είχε μπει πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου
Ένας 13χρονος έδειξε το ταλέντο του στη μουσική παίζοντας κλαρίνο σε πανηγύρι στην Αχλαδερή στη Εύβοια και εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.
Ο νεαρός, ο οποίος μένει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και πέρασε πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου παίζοντας γκαϊντα, είχε πάει για διακοπές στο χωριό στην Εύβοια και πήγε να διασκεδάσει στο πανηγύρι.
Κατά τη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού, ο κόσμος τον ανέβασε στη σκηνή, όπου και μάγεψε το κοινό παίζοντας κλαρίνο.
