James Bond: Έφυγε από τη ζωή ο Τζο Κάροφ, δημιουργός του θρυλικού λογοτύπου 007

Σε ηλικία 103 ετών
Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζο Κάροφ, ο Αμερικανός γραφίστας που συνδέθηκε για πάντα με το θρυλικό κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ. Ο θάνατός του σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν συμπληρώσει τα 104 του χρόνια, όπως επιβεβαίωσαν οι γιοι του, Πίτερ και Μάικλ, στην New York Times.
Το σπουδαίο έργο του
Ο Κάροφ έγινε διεθνώς γνωστός για τη σχεδίαση του εμβληματικού λογοτύπου 007, το οποίο κοσμεί εδώ και δεκαετίες κάθε αφίσα, τρέιλερ και προϊόν της δημοφιλούς σειράς ταινιών. Ο αριθμός «7» σχηματίζει ένα περίστροφο – ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που ταυτίστηκε με τον κινηματογραφικό πράκτορα.
Το 1963, ο Κάροφ αμείφθηκε με μόλις 300 δολάρια για τη δημιουργία του λογοτύπου, χωρίς να του αναγνωριστούν πνευματικά δικαιώματα ή ποσοστά από τις μελλοντικές χρήσεις του. Παρά την εμβληματική συμβολή του, το όνομά του δεν εμφανίστηκε ποτέ στα credits των ταινιών.
Ωστόσο, το 2021, για τα 100ά του γενέθλια, οι παραγωγοί των ταινιών, Barbara Broccoli και Michael G. Wilson, τίμησαν τον σχεδιαστή προσφέροντάς του ένα συλλεκτικό ρολόι Omega, χαραγμένο με το λογότυπο 007.
Γεννημένος στο Νιού Τζέρσεϊ στις 18 Αυγούστου 1921, ο Κάροφ συνέβαλε καθοριστικά και σε άλλες μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου. Σχεδίασε αφίσες για εμβληματικές ταινίες όπως West Side Story, Last Tango in Paris, Manhattan, Cabaret και Rollerball, ενώ υπογράφει και τίτλους αρχής για φιλμ όπως A Bridge Too Far και The Last Temptation of Christ.
Αποσύρθηκε το 2006, σε ηλικία 86 ετών, αφιερώνοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη ζωγραφική. Η σύζυγός του, Φίλις, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι επί 81 χρόνια, απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2025 σε ηλικία 101 ετών.
