James Bond: Έφυγε από τη ζωή ο Τζο Κάροφ, δημιουργός του θρυλικού λογοτύπου 007

Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζο Κάροφ, ο Αμερικανός γραφίστας που συνδέθηκε για πάντα με το θρυλικό κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ. Ο θάνατός του σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν συμπληρώσει τα 104 του χρόνια, όπως επιβεβαίωσαν οι γιοι του, Πίτερ και Μάικλ, στην New York Times.

Το σπουδαίο έργο του

Ο Κάροφ έγινε διεθνώς γνωστός για τη σχεδίαση του εμβληματικού λογοτύπου 007, το οποίο κοσμεί εδώ και δεκαετίες κάθε αφίσα, τρέιλερ και προϊόν της δημοφιλούς σειράς ταινιών. Ο αριθμός «7» σχηματίζει ένα περίστροφο – ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που ταυτίστηκε με τον κινηματογραφικό πράκτορα.

Το 1963, ο Κάροφ αμείφθηκε με μόλις 300 δολάρια για τη δημιουργία του λογοτύπου, χωρίς να του αναγνωριστούν πνευματικά δικαιώματα ή ποσοστά από τις μελλοντικές χρήσεις του. Παρά την εμβληματική συμβολή του, το όνομά του δεν εμφανίστηκε ποτέ στα credits των ταινιών.