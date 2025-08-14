Eλεν Μίρεν: Total pink και full skirt, κόντρα στα κλισέ της ηλικίας

Η 80χρονη πολυβραβευμένη «dame» εμφανίστηκε στην tv με το συμπρωταγωνιστή της Πιρς Μπρόσναν
«Δεν το βάζει κάτω» στυλιστικά η πολυβραβευμένη Αγγλίδα ηθοποιός Ελεν Μίρεν.
Εντυπωσιάζει πάντα με το ντύσιμό της, έστω και είναι πλέον 80 ετών. Μόλις εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και επισκίασε την αδιαμφισβήτητη γοητεία του συμπρωταγωνιστή και συμπατριώτη της Πιρς Μπρόσναν. Εμφανίστηκε στα ροζ από την κορυφή ως τα νύχια προβάλλοντας τη μονοχρωματική τάση και δίχως να φοβηθεί αυτόν τον καθαρά κοριτσίστικο τόνο.
Με κλασικό πουλοβεράκι στολισμένο με κρύσταλλα και φουσκωτή φούστα ανέδειξε τη «σχολή» κομψής και ρομαντικής αισθητικής τύπου Carolina Herrera και Self Portrait.
Oταν συνδυάζεις έτσι κομμάτια «πάνω – κάτω» δημιουργείται η εντύπωση φορέματος. Η διάσημη πρωταγωνίστρια δεν ήταν πάμντως μόνο καλοντυμένη αλλά και με νέο χτένισμα, ένα επίκαιρο bob καρέ σε πλατινέ απόχρωση.
Η Μίρεν έχει κατακτήσει Οσκαρ, 4 Bafta, 3 Χρυσές Σφαίρες και 2 διακρίσεις ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών. Εχει υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία μάλιστα νωρίτερα την τίμησε (2003) με τον τίτλο της «dame». Επιπλέον είναι πρέσβειρα διαχρονικής ομορφιάς της L’ Oreal.
Αυτή την περίοδο προωθεί το νέο της φιλμ στο Netflix «The Thursday Murder Club». Το κέφι της και η γκαρνταρόμπα της στην αμερικάκινη tv πάντως, υπερίσχυσε του 72χρονου, επίσης stylish και πρώην Τζέιμς Μποντ, Μπρόσναν.
Συν ότι δοκίμασε απτόητη πικάντικη σάλτσα ενώ ο διπλανός της δεν την άντεξε βήχοντας…
