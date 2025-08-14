Eλεν Μίρεν: Total pink και full skirt, κόντρα στα κλισέ της ηλικίας

«Δεν το βάζει κάτω» στυλιστικά η πολυβραβευμένη Αγγλίδα ηθοποιός Ελεν Μίρεν.

Εντυπωσιάζει πάντα με το ντύσιμό της, έστω και είναι πλέον 80 ετών. Μόλις εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και επισκίασε την αδιαμφισβήτητη γοητεία του συμπρωταγωνιστή και συμπατριώτη της Πιρς Μπρόσναν. Εμφανίστηκε στα ροζ από την κορυφή ως τα νύχια προβάλλοντας τη μονοχρωματική τάση και δίχως να φοβηθεί αυτόν τον καθαρά κοριτσίστικο τόνο.

Με κλασικό πουλοβεράκι στολισμένο με κρύσταλλα και φουσκωτή φούστα ανέδειξε τη «σχολή» κομψής και ρομαντικής αισθητικής τύπου Carolina Herrera και Self Portrait.

Oταν συνδυάζεις έτσι κομμάτια «πάνω – κάτω» δημιουργείται η εντύπωση φορέματος. Η διάσημη πρωταγωνίστρια δεν ήταν πάμντως μόνο καλοντυμένη αλλά και με νέο χτένισμα, ένα επίκαιρο bob καρέ σε πλατινέ απόχρωση.