Le diner: Stars και Μαδρίτη στο γιορτινό διαφημιστικό φιλμάκι των Zara

Οι διάσημοι ηθοποιοί Νταϊάν Κρούγκερ, Ρόσι ντε Πάλμα, Βενσάν Κασέλ, Ντάμσον Ιντρις, το μοντέλο Ντίλαν Πεν και ο Κουβανός πιανίστας Chucho Valdés παρελαύνουν στο γιορτινό φιλμάκι της Zara «Le diner».

Εχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές, μέσω της ομώνυμης ιστοσελίδας, αλλά και του καναλιού της δημοφιλούς ισπανικής αλυσίδας στο YouTube.

Η ταινία διαρκεί 15 λεπτά με σκηνικό ένα από τα πιο κομψά και πολυτελή εστιατόρια της Μαδρίτης. Σε σκηνοθεσία Santos Bacana και Rogelio Gonzalez και παραγωγή της εταιρείας Little Spain, διαθέτει την βαρύτητα ονομάτων του ευρωπαικού σινεμά και του Χόλιγουντ.