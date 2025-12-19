Le diner: Stars και Μαδρίτη στο γιορτινό διαφημιστικό φιλμάκι των Zara

Νταϊάν Κρούγκερ, Ρόσι ντε Πάλμα, Βενσάν Κασέλ ντύνονται από τη δημοφιλή αλυσίδα για τα Χριστούγεννα
Οι διάσημοι ηθοποιοί Νταϊάν Κρούγκερ, Ρόσι ντε Πάλμα, Βενσάν Κασέλ, Ντάμσον Ιντρις, το μοντέλο Ντίλαν Πεν και ο Κουβανός πιανίστας Chucho Valdés παρελαύνουν στο γιορτινό φιλμάκι της Zara «Le diner».
Εχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές, μέσω της ομώνυμης ιστοσελίδας, αλλά και του καναλιού της δημοφιλούς ισπανικής αλυσίδας στο YouTube.
Η ταινία διαρκεί 15 λεπτά με σκηνικό ένα από τα πιο κομψά και πολυτελή εστιατόρια της Μαδρίτης. Σε σκηνοθεσία Santos Bacana και Rogelio Gonzalez και παραγωγή της εταιρείας Little Spain, διαθέτει την βαρύτητα ονομάτων του ευρωπαικού σινεμά και του Χόλιγουντ.
Σύμφωνα με την ιστορία του φιλμ, μια μικρή ομάδα stylish αγνώστων αποφασίζει να μείνει για δείπνο στο μεγαλοπρεπές περιβάλλον του εστιατορίου. Όμως η βραδιά δεν θα κυλήσει όπως όλοι περίμεναν, αφού με την άφιξη ενός μυστηριώδους επισκέπτη, η υπόθεση θα πάρει μια απροσδόκητη τροπή, σε μια νύχτα που κανείς δεν θα μπορέσει να ξεχάσει. Οι εικόνες διαθέτουν ταυτόχρονα glam και χιούμορ και βέβαια αναδεικνύονται οι νέες προτάσεις του brand. Κουστούμια, φορέματα και αξεσουάρ μέχρι παιδικά είδη και items σπιτιού και διακόσμησης συνυπάρχουν. Σε πρώτο πλάνο ένα σατέν κόκκινο φόρεμα με γούνα στο λαιμό, υπέροχες γραβάτες και βραδινά σακάκια.
