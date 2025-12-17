Distinto: 20 χρόνια The Golden Christmas Reveillon, ραντεβού την παραμονή Χριστουγέννων στο Ρίο

Στο καθιερωμένο, λαμπερό ρεβεγιόν των Χριστουγέννων μας προσκαλεί και φέτος το Distinto στο Ρίο. Το ονομαστό event The Golden Christmas Reveillon κλείνει 20 χρόνια και έχει αποκτήσει πιστούς οπαδούς.

Γνωστές οικογενειακές και φιλικές συντροφιές της πόλης το επιλέγουν για την άρτια διεξαγωγή και το εκλεπτυσμένο περιβάλλον του.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σε ραφινάτη γιορτινή ατμόσφαιρα, αναμένεται δείπνο με ιδιαίτερα πιάτα διεθνών επιρροών από τη φημισμένη κουζίνα του εστιατορίου. Το μενού περιλαμβάνει μπισκότο παντζαριού και μους καπνιστής πέστροφας, μουσελίν γαρίδας με σπανάκι, baby λαχανικά με ρόδι και μια επίκαιρη βελουτέ σούπα μανιταριών -ως starters. Στη συνέχεια αναμένονται ως κυρίως πιάτα μια picanha black angus και αγριογούρουνο σε δημθιουργική, gourmet εκδοχή καθώς και ένα λαχταριστό επιδόρπιο με σφολιάτα και γεμιστά soux... Θα προσφερθούν κρασιά Αντωνόπουλος. Η βραδιά περιλαμβάνει μουσική gj καθώς και live (Τιμή πρόσκλησης 90 ευρώ).

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς αναμένεται στον ίδιο χώρο νεανικό party μετά τη 1 το πρωί με buffet και free drinks.