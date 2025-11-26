Burberry φιόγκοι και celebrities: «Άναψε» το δέντρο στο λονδρέζικο ξενοδοχείο Claridge’s

Τζόαν Κόλινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρία Ολυμπία, Ρόζι Χάντιγκτον ανάμεσα στους καλεσμένους των αποκαλυπτηρίων
O νυν chief creative officer της Burberry, Daniel Lee, υπογράφει φέτος το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο εμβληματικό ξενοδοχείο του Λονδίνου, Claridge’s.
«Υψώνεται υπερήφανα στο art lobby συνδέοντας δυο βρετανικά labels για το παραμύθι των Χριστουγέννων» ανακοίνωσε το ιστορικό hotel. Bασικό στοιχείο είναι οι 600 φιόγκοι- ένα σύμβολο της βικτωριανής περιόδου από πολυτελή υφάσματα. Συνυπάρχουν με μπρούτζινα χριστουγεννιάτικα κουδουνάκια, χειροποίητες γυάλινες μπάλες, χρυσά αλογάκια των ιπποτών από το σκάκι αλλά και φύλλα από το εθνικό άνθος της σκωτσέζικης παράδοσης.
Το έθιμο του Christmas tree από τον κόσμο της μόδας συνεχίζεται τα τελευταία 15 χρόνια. DVF, Dolce e Gabbana, Paul Smith, Lanvin, Karl Lagerfeld έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο παρελθόν στη μεγαλοπρεπή σάλα του Mayfair. Για να τιμήσουν τον διάκοσμο, έδωσαν το παρών ονόματα όπως η βετεράνος tv star Τζόαν Κόλινς, η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν, το super model Ρόζι Χάντιγκτον, το it girl, expert της διεθνούς μόδας και κόρη των Παύλου και Μαρί Σαντάλ, Μαρία Ολυμπία, το style icon Αλέξα Τσανγκ, η καλλονή Τζόρτζια Μέι Τζάγκερ, το μοντέλο Εριν Ο Κόνορ κ.α.
Το δέντρο αγγίζει τα 5 μέτρα και προκαλεί αυτόματα το θαυμασμό. Η Burberry έχει «παρέμβει» επίσης στην επίπλωση και τις στολές των θυρωρών ενώ θα λειτουργήσει και επίκαιρο pop up.
