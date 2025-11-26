Burberry φιόγκοι και celebrities: «Άναψε» το δέντρο στο λονδρέζικο ξενοδοχείο Claridge’s

Τζόαν Κόλινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρία Ολυμπία, Ρόζι Χάντιγκτον ανάμεσα στους καλεσμένους των αποκαλυπτηρίων

O νυν chief creative officer της Burberry, Daniel Lee, υπογράφει φέτος το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο εμβληματικό ξενοδοχείο του Λονδίνου, Claridge’s. «Υψώνεται υπερήφανα στο art lobby συνδέοντας δυο βρετανικά labels για το παραμύθι των Χριστουγέννων» ανακοίνωσε το ιστορικό hotel. Bασικό στοιχείο είναι οι 600 φιόγκοι- ένα σύμβολο της βικτωριανής περιόδου από πολυτελή υφάσματα. Συνυπάρχουν με μπρούτζινα χριστουγεννιάτικα κουδουνάκια, χειροποίητες γυάλινες μπάλες, χρυσά αλογάκια των ιπποτών από το σκάκι αλλά και φύλλα από το εθνικό άνθος της σκωτσέζικης παράδοσης.