Φλας στο Madwalk, ο Πατρινός σχεδιαστής που έντυσε τη Ρία Ελληνίδου

Τα highlights του εντυπωσιακού show, θα προβληθεί τηλεοπτικά στις 13 Δεκεμβρίου
Κοσμοπλημμύρα στο καθιερωμένο MadWalk, στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, όπου καταχειροκροτήθηκε ένα sold out υπερθέαμα μόδας και μουσικής. Όπως πάντα, εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, ήταν στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο Mega το μεθεπόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Παρουσιάστρια ήταν η Βίκυ Καγιά, παρέστη η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ και ενισχύθηκε η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Οραμα Ελπίδας».
Η βραδιά άνοιξε με τον λαμπερό Σάκη Ρουβά και το καινούριο του τραγούδι. Τη σκυτάλη πήρε κατόπιν ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος πλαισίωσε με τη φωνή του τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.
Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αναμφίβολα αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη που ερμήνευσε τη «Θαλασσογραφία» του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου, ντυμένος με παραδοσιακή φορεσιά και περιτριγυρισμένος από στολές του Λυκείου Ελληνίδων. Aπό το εξωτερικό κατέφθασε η νικήτρια της Γιουροβίζιον, Loreen και παρουσίασε τα international hits «Is It Love» και «Tattoο».
Βίκυ Καγιά, Σάκης Ρουβάς
Guest star η θριαμβεύτρια της Γιουροβίζιον, Λορήν
Σήλια Κριθαριώτη, Νίκος Τσάκος, Γκίμπερλι Γκάρφοιλ
Ηλίας Κρασσάς, Μαρίνα Βερνίκου
Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε Σαββόπουλο πλαισιωμένος από φορεσιές του Λυκείου Ελληνίδων
Επιμένει στην εκκεντρικότητα η Τάμτα με πλαστικό θώρακα
Από την Πάτρα, ο σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας συμμετείχε στο show ως συνδιευθυντής του ιστορικού οίκου Maison Faliakos, με μούσα την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου. Παρών ανάμεσα στους καλεσμένους, το μοντέλο, influencer και υπεύθυνος χώρων διασκέδασης, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος.
Ο Βενέδικτος Αντύπας στα παρασκήνια
Η Ραφαηλία του GNTM με Maison Faliakos
Η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου με Maison Faliakos στο red carpet
Η Ρία Ελληνίδου με Maison Faliakos επί σκηνής
Το Πατρινό μοντέλο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος πήγε στο event
Ιδού τα υπόλοιπα acts, για τα οποία έσμιξαν στη σκηνή:
-LILA και Αdidas
-Gaia Mercuri και Deux Hommes by MAC Cosmetics
-Evangelia και Pink Woman
-Τάνια Μπρεάζου και Dimitris Petrou
-Yama & Billie Kark και ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos
-Anastasia -Antonis Dimitriadis και About You
- Zaf και Sotiris Georgiou by Colgate
-Tamta και Melisa Minca
- Lil Koni και Designers Lab
- Josephine, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos
- Ήβη Αδάμου και 5226 by Celia Kritharioti
- Papazó -Akylas και Parthenis by Σκρατς,
-INCO και Bodytalk
-Tso και Greatness Athens by Vicky Kaya
- Frankie Lluc των Yucatan- Katerine Duska και Vrettos Vrettakos
Celia Kritharioti
Dimitris Petrou
Apostolos Mitropoulos
Vrettos Vrettakos
Parthenis
Vasilis Zoulias
Deux Hommes
Και μια ακόμα πρωτοβουλία: Η διάσημη φωτογράφος, εισαγωγέας και σχεδιάστρια ρούχων Calliope παρέλαβε το 1ο τιμητικό βραβείο MadWalk of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του MadWalk.
Η Ηβη Αδάμου ντυμένη με 5226, σε γιορτινό act με εμφάνιση της κορούλας της στο φινάλε
Τιμήθηκε η Calliope για την προσφορά της στη μόδα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr