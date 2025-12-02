Φλας στο Madwalk, ο Πατρινός σχεδιαστής που έντυσε τη Ρία Ελληνίδου

Κοσμοπλημμύρα στο καθιερωμένο MadWalk, στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, όπου καταχειροκροτήθηκε ένα sold out υπερθέαμα μόδας και μουσικής. Όπως πάντα, εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, ήταν στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο Mega το μεθεπόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Παρουσιάστρια ήταν η Βίκυ Καγιά, παρέστη η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ και ενισχύθηκε η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Οραμα Ελπίδας».

Η βραδιά άνοιξε με τον λαμπερό Σάκη Ρουβά και το καινούριο του τραγούδι. Τη σκυτάλη πήρε κατόπιν ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος πλαισίωσε με τη φωνή του τις δημιουργίες της Celia Kritharioti.

Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αναμφίβολα αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη που ερμήνευσε τη «Θαλασσογραφία» του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου, ντυμένος με παραδοσιακή φορεσιά και περιτριγυρισμένος από στολές του Λυκείου Ελληνίδων. Aπό το εξωτερικό κατέφθασε η νικήτρια της Γιουροβίζιον, Loreen και παρουσίασε τα international hits «Is It Love» και «Tattoο».



