«Λόλα» με την Πατρινή Ελλη Τρίγγου: Προστέθηκαν έξτρα παραστάσεις πριν ακόμα ξεκινήσει!

Από τα τέλη Ιανουαρίου στο Παλλάς, η περιζήτητη πρωταγωνίστρια θα αναμετρηθεί με το θρυλικό ρόλο της Τζένης Καρέζη
Προμηνύεται ως το μεγάλο θεατρικό hit της σαιζόν, πριν ακόμα κάνει πρεμιέρα: Λόγω της τεράστιας ζήτησης και της άμεσης ανταπόκρισης του κοινού, η παράσταση «Λόλα» ανακοίνωσε πρόσθετη ώρα, κάθε Πέμπτη στις 9 μ.μ
Την εμβληματική ηρωίδα, που είχε ενσαρκώσει στο σινεμά η αξέχαστη Τζένη Καρέζη, θα υποδυθεί η Πατρινή ηθοποιός Ελλη Τρίγγου. Συμπρωταγωνιστές της οι Γιάννης Στάνκογλου και Γιώργος Γάλλος, ως επικεφαλής 20μελούς θιάσου.
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής ασπρόμαυρης ταινίας «Λόλα» και ανεβάζει το έργο από 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις. Η θρυλική Λόλα της Τρούμπας, θα ζωντανέψει ξανά με πάθος και ένταση, έξι δεκαετίες μετά το ιστορικό νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου.
Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Άρης (Γιάννης Στάνκογλου), μόλις βγαίνει από τη φυλακή, επιστρέφει στην Τρούμπα του Πειραιά για να αναζητήσει εκδίκηση. Εκεί συναντά την παλιά αγαπημένη του, τη Λόλα (Έλλη Τρίγγου), η οποία είναι πλέον τραγουδίστρια σε καμπαρέ και βρίσκεται υπό την προστασία του αρχιμαφιόζου Στέλιου (Γιώργος Γάλλος)
Συντελεστές
Πρωτότυπο Σενάριο: Ηλίας Λυμπερόπουλος
Θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Χρήστος Σουγάρης.
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Εύα Γουλάκου
Μουσική: Τζεφ Βάνγκερ
Κίνηση: Άντι Τζούμα
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου
Σχεδιασμός Βίντεο: Χρήστος Σουγάρης
-------------------------------------------------------------------------
*Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr και στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς.
*Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Πέμπτη: 21:00
Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.30 και 21.00
Κυριακή: 19.00
