«Λόλα» με την Πατρινή Ελλη Τρίγγου: Προστέθηκαν έξτρα παραστάσεις πριν ακόμα ξεκινήσει!

Προμηνύεται ως το μεγάλο θεατρικό hit της σαιζόν, πριν ακόμα κάνει πρεμιέρα: Λόγω της τεράστιας ζήτησης και της άμεσης ανταπόκρισης του κοινού, η παράσταση «Λόλα» ανακοίνωσε πρόσθετη ώρα, κάθε Πέμπτη στις 9 μ.μ

Την εμβληματική ηρωίδα, που είχε ενσαρκώσει στο σινεμά η αξέχαστη Τζένη Καρέζη, θα υποδυθεί η Πατρινή ηθοποιός Ελλη Τρίγγου. Συμπρωταγωνιστές της οι Γιάννης Στάνκογλου και Γιώργος Γάλλος, ως επικεφαλής 20μελούς θιάσου.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής ασπρόμαυρης ταινίας «Λόλα» και ανεβάζει το έργο από 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις. Η θρυλική Λόλα της Τρούμπας, θα ζωντανέψει ξανά με πάθος και ένταση, έξι δεκαετίες μετά το ιστορικό νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου.