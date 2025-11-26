Μέγαρο Μουσικής: Παιδικά Χριστούγεννα με «Αλαντίν», Νινιό και Παπούλια, κλείστε εισιτήρια

Δεν είναι μόνο οι ορχήστρες, στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ένα παραμυθένιο θέαμα σε μουσική Στέφανου Κορκολή, για όλη την οικογένεια
Πέρα από τα μεγάλα ορχηστρικά ραντεβού και τον Καραγκιόζη, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα παρουσιάσει τις γιορτινές μέρες μια μελωδική παράσταση για όλη την οικογένεια.
Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, αναμένεται το ολοκαίνουριο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», σε πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο Γιώργος Νινιός, η Εβελίνα Παπούλια, ο ΖAF και ο Ζερόμ Καλούτα. Πρόκειται για ένα θέαμα γεμάτο φως, ρυθμό, κέφι και παραμυθένιες ανατροπές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου, ο Αλαντίν μας καλεί σε ένα ταξίδι όπου οι ευχές παίρνουν ζωή. Η πρωτότυπη παράσταση αναφέρεται στη φιλία, το θάρρος και την χαρά του να πιστεύεις στο αδύνατο.
Μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν την ιστορία ενός μικρού ήρωα που ανακαλύπτει την δύναμη των ευχών και το θάρρος να ονειρεύεται. Ένα λυχνάρι γεμάτο θαύματα και μια ανατροπή που εκτοξεύει το παραμύθι στο σήμερα και την δύναμη της διαφορετικότητας. Ο Αλαντίν, η Ναραμίν, το Τζίνι, ο Σουλτάνος, η Σίρα η Τίγρη και ο φίλος του Αλαντίν, Κίκο, μάς παρασύρουν. Το έργο ενώνει τον ρεαλισμό με το όνειρο, το τότε με το τώρα και τα Χριστούγεννα με την φαντασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ένα λαμπερό, ανθρώπινο και μελωδικό μιούζικαλ που μετατρέπει την σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε έναν κόσμο γεμάτο ρυθμό και μαγεία.
*Συμπαραγωγή Λυκόφως και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/ Κείμενο, στίχοι Γεράσιμος Ευαγγελάτος/ Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου- Χλόη Μάντζαρη/ Σκηνικά Μανόλης Παντελιδάκης.
