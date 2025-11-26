Μέγαρο Μουσικής: Παιδικά Χριστούγεννα με «Αλαντίν», Νινιό και Παπούλια, κλείστε εισιτήρια

Πέρα από τα μεγάλα ορχηστρικά ραντεβού και τον Καραγκιόζη, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα παρουσιάσει τις γιορτινές μέρες μια μελωδική παράσταση για όλη την οικογένεια.

Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, αναμένεται το ολοκαίνουριο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», σε πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο Γιώργος Νινιός, η Εβελίνα Παπούλια, ο ΖAF και ο Ζερόμ Καλούτα. Πρόκειται για ένα θέαμα γεμάτο φως, ρυθμό, κέφι και παραμυθένιες ανατροπές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου, ο Αλαντίν μας καλεί σε ένα ταξίδι όπου οι ευχές παίρνουν ζωή. Η πρωτότυπη παράσταση αναφέρεται στη φιλία, το θάρρος και την χαρά του να πιστεύεις στο αδύνατο.