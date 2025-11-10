Πήγαμε στο Cartel του Βασίλη Μπισμπίκη: «Γροθιά στο στομάχι» στα κλωστοϋφαντουργικά ερείπια

«Ανθρωποι και Ποντίκια», πάλι συνεχή sold out, σε μια total εμπειρία, ωμή, σκληρή και με ανατριχιαστικές ερμηνείες
Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης τα τελευταία χρόνια είναι πολυσυζητημένος λόγω της προσωπικής του ζωής.
Όπως συμπεράναμε, παρακολουθώντας το ανανεωμένο ανέβασμα της πολύκροτης επιτυχίας του «Ανθρωποι και Ποντίκια», αυτός ο «ντόρος» αδικεί την ως τώρα καλλιτεχνική του πορεία αλλά σίγουρα δεν εμποδίζει τον κόσμο να διψά να τον δει on stage.
Σε έναν παράδρομο λοιπόν του Κηφισού (Αιγάλεω- Ρέντη) μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα, προσφέρει μια total θεατρική εμπειρία με μοναδική ατμόσφαιρα. Και αυτό το λέμε γιατί ο απόηχος δεν περιορίζεται στο σανίδι. Ακόμα και τα εισιτήρια έχουν κισέ σε καφενείο όπου τα στασίδια είναι ντυμένα με κουρελού...
Αυτή την περίοδο, ο ίδιος ο Μπισμπίκης και ο θίασος της ομάδας Cartel, με παλιούς και νέους ηθοποιούς επί σκηνής, καταχειροκροτούνται αιφνιδιάζοντας το κοινό.
Το έργο είναι το γνωστό αριστούργημα του Τζον Στάιμπεκ, το οποίο τη σαιζόν 2018- 2019 σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και κατέκτησε πρώτα βραβεία παράστασης και σκηνοθεσίας στα Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος. Παρουσιάζεται «πειραγμένο», με άφθονη βωμολοχία, βία και ωμότητα στην έκφραση και την όλη αισθητική προσέγγιση.
Οι κεντρικοί ήρωες- στο βιβλίο εργάτες της αμερικάνικης υπαίθρου- έχουν μεταφερθεί σε ένα συνεργείο της σύγχρονης Αθήνας του μεροκάματου. Και δεν λέγονται πια Τζορτζ Μίλτον και Λένι Σμολ, αλλά Βασίλης και Λένος.
Ο ένας έξυπνος και ικανός. Ο άλλος αξιολύπητος ψυχοπαθής. Πρωτοεμφανίζονται μέσα από έναν πραγματικό υπόνομο σηκώνοντας σχάρες. Στη συνέχεια μια όρθια λαμαρίνα αποκαλύπτει το διόροφο εργαστήριο – κάτεργο.
Εδώ είναι μόνο ένας από τους χώρους του εργοστασίου Κλωσταί Πεταλούδα- DMC που αξιοποιείται. Ενσωματωμένος πλήρως στο ρεαλισμό της υπόθεσης λειτουργεί απίστευτα στην συναισθηματική της επιρροή. Βοηθάει δηλαδή καθοριστικά να υπογραμμιστεί η αλήθεια και η αυθεντικότητα της παράστασης. Ολοι οι ήρωες είναι περιθωριακοί ρακένδυτοι loosers, αξιολύπητα πλάσματα με ακραίες συμπεριφορές και εσωτερικές πληγές. Και αυτή η «γύμνια» της στόφας τους έρχεται σε αντίθεση με τη συγκινητική τους αναζήτηση για ελπίδα και επιβίωση.
Οι ερμηνείες είναι τόσο δυναμικά απροκάλυπτες που δικαιολογούν από την πρώτη στιγμή την διθυραμβική κριτική του expert της Guardian, Michael Billington για θέατρο με «ωμό, άμεσο, σχεδόν σπλαχνικό τρόπο …».
Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί περιστοιχισμένος από ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς, «κλουβιά» ανθρώπων και ψυχών. Υπάρχει η ένσταση πως επαναλαμβάνει έναν συγκεκριμένο τύπο, αλλά αποδεικνύεται πέρα για πέρα γνήσιος. Παίζουν ακόμα Θοδωρής Σκυφτούλης, ΄Ερρικα Μπίγιου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Γιώργος Σιδέρης, Λευτέρης Αγουρίδας, Γιανμάζ Ερντάλ, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυΐδ Σταμούλος.
Κάποιες εμβόλιμες αναφορές κοινωνικοπολιτικής επικαιρότητας είναι αχρείαστες. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα να πάτε, επίτευγμα κόντρα στον καθωσπρεπισμό, τόσο δυνατό που σου «μένει» φεύγοντας.
Aποθεωτική υποδοχή των stars του «Wicked» στο Παρίσι, μεγαλειώδες σκηνικό το Le Grand Rex
Burberry: Ξανά στο ιστορικό ξενοδοχείο Claridge’ s η καμπάνια των «σπιτικών» Λονδρέζικων Χριστουγέννων
Στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα- Η τελετή, η διαδρομή και οι 8 λαμπαδηδρόμοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr