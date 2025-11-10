Πήγαμε στο Cartel του Βασίλη Μπισμπίκη: «Γροθιά στο στομάχι» στα κλωστοϋφαντουργικά ερείπια

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης τα τελευταία χρόνια είναι πολυσυζητημένος λόγω της προσωπικής του ζωής.

Όπως συμπεράναμε, παρακολουθώντας το ανανεωμένο ανέβασμα της πολύκροτης επιτυχίας του «Ανθρωποι και Ποντίκια», αυτός ο «ντόρος» αδικεί την ως τώρα καλλιτεχνική του πορεία αλλά σίγουρα δεν εμποδίζει τον κόσμο να διψά να τον δει on stage.

Σε έναν παράδρομο λοιπόν του Κηφισού (Αιγάλεω- Ρέντη) μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο βιομηχανικό συγκρότημα, προσφέρει μια total θεατρική εμπειρία με μοναδική ατμόσφαιρα. Και αυτό το λέμε γιατί ο απόηχος δεν περιορίζεται στο σανίδι. Ακόμα και τα εισιτήρια έχουν κισέ σε καφενείο όπου τα στασίδια είναι ντυμένα με κουρελού...

Αυτή την περίοδο, ο ίδιος ο Μπισμπίκης και ο θίασος της ομάδας Cartel, με παλιούς και νέους ηθοποιούς επί σκηνής, καταχειροκροτούνται αιφνιδιάζοντας το κοινό.

Το έργο είναι το γνωστό αριστούργημα του Τζον Στάιμπεκ, το οποίο τη σαιζόν 2018- 2019 σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και κατέκτησε πρώτα βραβεία παράστασης και σκηνοθεσίας στα Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος. Παρουσιάζεται «πειραγμένο», με άφθονη βωμολοχία, βία και ωμότητα στην έκφραση και την όλη αισθητική προσέγγιση.