Aποθεωτική υποδοχή των stars του «Wicked» στο Παρίσι, μεγαλειώδες σκηνικό το Le Grand Rex

Η κορυφαία στιγμή της promo tour, τι φόρεσαν Αριάνα Γκράντε, Σύνθια Ερίβο, Τζόναθαν Μπέιλι
H παριζιάνικη στάση του μιούζικαλ φαντασίας «Wicked 2» ξεπέρασε σε φαντασμαγορία και ενθουσιασμό τις αντίστοιχες πρεμιέρες σε Λος Αντζελες, Μεξικό, Λονδίνο.
Το πλήθος των θαυμαστών αλλά και το ίδιο το καστ έδειχναν όλοι ξετρελαμένοι! Η avant premiere φιλοξενήθηκε άλλωστε στο μεγαλοπρεπές Le Grand Rex στη λεωφόρο Grands Boulevards, δηλαδή στον μεγαλύτερο και ομορφότερο κινηματογράφο στον κόσμο.
Η θεαματική art deco πρόσοψη και η εξωπραγματική σκάλα στην είσοδο του θρυλικού κτιρίου του 1932, ταίριαξαν απόλυτα με τη μαγική θεματική του φιλμ, αποφέροντας υπέροχα στιγμιότυπα. Οι διάσημες πρωταγωνίστριες Αριάνα Γκράντε και Σύνθια Ερίβο, ο έμπειρος star Τζεφ Γκόλντμπλαμ, η βραβευμένη με Οσκαρ Μισέλ Γιο αλλά και ο Βρετανός γόης Τζόναθαν Μπέιλι (που πρόσφατα ανακήρυξε το People «πιο sexy άνδρα στον κόσμο) έδειχναν απίστευτα χαρούμενοι με την υποδοχή του κόσμου και το σαγηνευτικό περιβάλλον.
Η ταινία θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις 20/11, εποχή που παραδοσιακά προβάλλονται εμπορικές, παραμυθένιες παραγωγές.
Οι θεατές μέσα στην αίθουσα του Grand Rex είχαν κληθεί να ντυθούν με έμπνευση το φιλμ και τις βασικές μάγισσες ηρωίδες του. Ειδικά οι drug queen παρουσίες απόλαυσαν τις μεταμφιέσεις με τίτλο «Pink goes well with Green» Στη νέα ιστορία, η Elphaba και η Glinda, ακολουθούν το πεπρωμένο τους στην καρδιά ενός βασιλείου που έχει αναστατωθεί από τη μαγεία, την εξουσία και την προδοσία.
Η αποκλειστική πρόγευση του φιλμ χειροκροτήθηκε από πάνω από 2.700 άτομα μέσα στο εμβληματικό σινεμά του Παρισιού ενώ είχαν σχηματιστεί έξτρα «ουρές» έξω στο δρόμο.
Το red carpet απασχόλησε επίσης τα διεθνή media. Η δημοφιλέστατη τραγουδοποιός και performer Αριάνα Γκράντε άλλαξε τρεις φορές σε new vintage αισθητική. Οι επιρροές της όπερας, του βεστιαρίου των fifties και της Οντρει Χέπμπορν ήταν εμφανείς. Τα βασικά φορέματα του event ήταν ένα custom Givenchy by Sarah Burton, φούξια, με σατινέ υφή και «ουρά» αλλά και μια παλιά, αυθεντική τουαλέτα του ιστορικού οίκου. Το ίδιο label υπέγραψε και τη μαύρη δαντελένια τουαλέτα της Σύνθια Ερίβο.
Πολύ – πολύ γοητευτικός σε black & white ήταν ο Τζόναθαν Μπέιλι- αρχικά με κοστούμι και μπουτονιέρα και μετά με τι σερτ και δερμάτινο. Ακόμα μια φορά φάνηκε το πόσο τον αγαπούν οι συνάδελφοί του αλλά και το αδιαμφισβήτητο ερωτικό του «γκελ» στο κοινό… Αυτός που αγαπήσαμε στο «Bridgerton» ήταν live στο γαλλική πρωτεύουσα.
