Aποθεωτική υποδοχή των stars του «Wicked» στο Παρίσι, μεγαλειώδες σκηνικό το Le Grand Rex

H παριζιάνικη στάση του μιούζικαλ φαντασίας «Wicked 2» ξεπέρασε σε φαντασμαγορία και ενθουσιασμό τις αντίστοιχες πρεμιέρες σε Λος Αντζελες, Μεξικό, Λονδίνο.

Το πλήθος των θαυμαστών αλλά και το ίδιο το καστ έδειχναν όλοι ξετρελαμένοι! Η avant premiere φιλοξενήθηκε άλλωστε στο μεγαλοπρεπές Le Grand Rex στη λεωφόρο Grands Boulevards, δηλαδή στον μεγαλύτερο και ομορφότερο κινηματογράφο στον κόσμο.

Η θεαματική art deco πρόσοψη και η εξωπραγματική σκάλα στην είσοδο του θρυλικού κτιρίου του 1932, ταίριαξαν απόλυτα με τη μαγική θεματική του φιλμ, αποφέροντας υπέροχα στιγμιότυπα. Οι διάσημες πρωταγωνίστριες Αριάνα Γκράντε και Σύνθια Ερίβο, ο έμπειρος star Τζεφ Γκόλντμπλαμ, η βραβευμένη με Οσκαρ Μισέλ Γιο αλλά και ο Βρετανός γόης Τζόναθαν Μπέιλι (που πρόσφατα ανακήρυξε το People «πιο sexy άνδρα στον κόσμο) έδειχναν απίστευτα χαρούμενοι με την υποδοχή του κόσμου και το σαγηνευτικό περιβάλλον.

Η ταινία θα ξεκινήσει στην Ελλάδα στις 20/11, εποχή που παραδοσιακά προβάλλονται εμπορικές, παραμυθένιες παραγωγές.