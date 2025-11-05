Η Bottega Veneta μας δίνει την αφορμή να ξαναχαζέψουμε τον Τζέικομπ Eλόρντι

Κι άλλη ευκαιρία να θαυμάσουμε το δίμετρο κούκλο star Τζέικομπ Ελόρντι.

Ο κόσμος της μόδας έχει αφεθεί στη γοητεία του μετά το σινεμά.

«What Are Dreams- Τι είναι τα όνειρα» τιτλοφορείται η καινούρια καμπάνια του υπερπολυτελούς Ιταλικού label Bottega Veneta με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Αν και φαντάζει σαν ποιητική συνομιλία ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, στον ρεαλισμό και την υπέρβαση, τελικά το όνειρο που αναζητάμε στη ζωή είναι ο ... Τζέικομπ.

Το φιλμάκι και οι φωτογραφίες, έχουν σκηνικό το σπίτι του Αμερικανού φωτογράφου Duane Michals στη Νέα Υόρκη. Ο νεαρός ηθοποιός κινείται μέσα σε σουρεάλ στοιχεία, ανάμεσα σε καθρέφτες, κουρτίνες και αιωρούμενα φτερά. Τον βλέπουμε σε μια κουνιστή πολυθρόνα, να απαγγέλλει το ποίημα του Michals «What Are Dreams», γραμμένο το 2001, το οποίο πραγματεύεται τα «μεσονύχτια έργα του νου» και μιλά για τις φευγαλέες εικόνες που μοιάζουν γνώριμες, αλλά ποτέ ίδιες. Το μήνυμα είναι η ανάγκη για εσωτερική αναζήτηση μέσα από εικαστική αισθητική. Ομως πειράζει που στεκόμαστε στην εικόνα αλλά και στα looks της νέας creative director Louise Trotter;