Met Gala 2026: Mπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν, Βένους Γουίλιαμς στο πλευρό της Αννα Γουίντουρ

Το διεθνές στερέωμα του θεάματος και της μόδας αδημονεί κιόλας για το Met Gala του 2026 στις 4 Μαΐου. Μετά την ανακοίνωση του dress code με τίτλο «Costume Art» γνωστοποιήθηκαν οι διάσημες κυρίες που θα σταθούν ως co chairs πλάι στην οικοδέσποινα του event, Αννα Γουίντουρ.

Πρόκειται για τις πολυβραβευμένες και δημοφιλείς Μπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν και Βένους Γουίλιαμς που εκπροσωπούν τα γυναικεία επιτεύγματα στη μουσική, το σινεμά, τον αθλητισμό. Ολες τους άλλωστε ξεσηκώνουν πάντα τα φλας και με την ενημερωμένη γκαρνταρόμπα τους. Αναμένεται λοιπόν να περπατήσουν πρώτες στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη, όπως συμβαίνει κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.