Met Gala 2026: Mπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν, Βένους Γουίλιαμς στο πλευρό της Αννα Γουίντουρ

Με ενδυματολογικό θέμα «Costume Art» το καθιερωμένο φαντασμαγορικό event αναμένεται στις 4/5/2026
Το διεθνές στερέωμα του θεάματος και της μόδας αδημονεί κιόλας για το Met Gala του 2026 στις 4 Μαΐου. Μετά την ανακοίνωση του dress code με τίτλο «Costume Art» γνωστοποιήθηκαν οι διάσημες κυρίες που θα σταθούν ως co chairs πλάι στην οικοδέσποινα του event, Αννα Γουίντουρ.
Πρόκειται για τις πολυβραβευμένες και δημοφιλείς Μπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν και Βένους Γουίλιαμς που εκπροσωπούν τα γυναικεία επιτεύγματα στη μουσική, το σινεμά, τον αθλητισμό. Ολες τους άλλωστε ξεσηκώνουν πάντα τα φλας και με την ενημερωμένη γκαρνταρόμπα τους. Αναμένεται λοιπόν να περπατήσουν πρώτες στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη, όπως συμβαίνει κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.
Θυμίζουμε πως ανάμεσα στις προκατόχους τους είναι οι Lady Gaga, Αμάλ Αλαμουντίν, Ζεντάγια, Μπλέικ Λάιβλι, Πενέλοπε Κρουζ κ.α.
Το φαντασμαγορικό event που σηματοδοτεί την έκθεση στο μουσείο θα αναφέρεται σε αναπαραστάσεις του σώματος. Θα παραπέμπει σε κλασικά αρχαία γλυπτά, πίνακες της Αναγέννησης, πρωτοποριακά κινήματα και σημαντικούς σχεδιαστές μόδας.
