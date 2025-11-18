Με έμπνευση τη φιλόδοξη έκθεση «Costume Art» το επόμενο Met Gala

Το φαντασμαγορικό event αναμένεται στις 4 Μαίου στη Νέα Υόρκη, στους χορηγούς το ζεύγος Bezos
«Costume Art- Η Τέχνη της Ενδυμασίας» τιτλοφορείται η μεγάλη έκθεση του Costume Institute στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, την οποία θα σηματοδοτήσει το καθιερωμένο υπερθέαμα του Met Gala. Συγκεκριμένα, η έκθεση θα λειτουργήσει από10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, ενώ η θεαματική «πασαρέλα» των διασημοτήτων θα προηγηθεί στις 4/5.
Τα εκθέματα μάλιστα, είναι θησαυροί από το υπόγειο του μουσείου που θα αποκαλυφθούν νια να γιορτάσουν τις καινούριες, μόνιμες αίθουσες Condé M. Nast Galleries, έκτασης σχεδόν 1.115 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στη Μεγάλη Αίθουσα του Met.
«Είναι μια τεράστια στιγμή για το Costume Institute», δηλώνει ο επικεφαλής επιμελητής, Andrew Bolton. «Θα είναι μεταμορφωτικό για το τμήμα μας, αλλά πιστεύω επίσης ότι θα είναι μεταμορφωτικό για τη μόδα γενικότερα, το γεγονός ότι ένα μουσείο τέχνης όπως το Met, δίνει στην πραγματικότητα μια κεντρική θέση στη μόδα».
Λόγω της περίστασης, ο Bolton σχεδίασε μια παρουσίαση με κεντρική θέση στο ενδεδυμένο κορμί. Αντλεί ιδέες από την τεράστια συλλογή του μουσείου, συνδυάζοντας πίνακες, γλυπτά και άλλα αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια τέχνης.
Παρά τις επιτυχημένες εκθέσεις του Costume Institute, όπως το «Heavenly Bodies», το οποίο υπήρξε η πιο επισκέψιμη έκθεση στην ιστορία του Met με 1,66 εκατομμύρια επισκέπτες, το χάσμα μεταξύ τέχνης και μόδας παραμένει. Ο Bolton εκτιμά ότι αυτή η ιεραρχία επιμένει ακριβώς λόγω της σύνδεσης του ρούχου με το σώμα.
Αυτό συμβαίνει γιατί η οπτική γοητεία των ρούχων, κάνει ακόμα και τα μανεκέν να «εξαφανίζονται». Η τολμηρή ιδέα για το Costume Art είναι να επιμείνει στη σημασία του σώματος, ή στην αδιαίρετη σύνδεση μεταξύ των σωμάτων μας και των ρούχων που φοράμε.
Στην αίθουσα με την ψηλή οροφή των Condé M. Nast Galleries, τα ρούχα θα εκτίθενται σε φιγούρες τοποθετημένες πάνω σε βάθρα ύψους 1,8 μέτρων, στα οποία θα είναι ενσωματωμένα τα έργα τέχνης. «Όταν μπαίνεις, το βλέμμα σου πηγαίνει αμέσως ψηλά, κοιτάς πρώτα τη μόδα», λέει ο Bolton.
Η καλλιτέχνιδα Samar Hejazi έχει αναλάβει να δημιουργήσει κεφάλια από καθρέφτες για τις κούκλες. «Με ένα μανεκέν όπου το πρόσωπο είναι καθρέφτης, κοιτάς τον εαυτό σου. Μέρος αυτού είναι να προβληματιστείς για την βιωμένη εμπειρία των σωμάτων που βλέπεις, αλλά και να αντικατοπτρίσεις τη δική σου βιωμένη εμπειρία» εξηγεί ο Bolton.
*To όλο project υλοποιείται με τη χορηγία των Jeff και Lauren Sánchez Bezos, καθώς και από την Saint Laurent και την Condé Nast.
