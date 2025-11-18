Με έμπνευση τη φιλόδοξη έκθεση «Costume Art» το επόμενο Met Gala

«Costume Art- Η Τέχνη της Ενδυμασίας» τιτλοφορείται η μεγάλη έκθεση του Costume Institute στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, την οποία θα σηματοδοτήσει το καθιερωμένο υπερθέαμα του Met Gala. Συγκεκριμένα, η έκθεση θα λειτουργήσει από10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, ενώ η θεαματική «πασαρέλα» των διασημοτήτων θα προηγηθεί στις 4/5.

Τα εκθέματα μάλιστα, είναι θησαυροί από το υπόγειο του μουσείου που θα αποκαλυφθούν νια να γιορτάσουν τις καινούριες, μόνιμες αίθουσες Condé M. Nast Galleries, έκτασης σχεδόν 1.115 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στη Μεγάλη Αίθουσα του Met.

«Είναι μια τεράστια στιγμή για το Costume Institute», δηλώνει ο επικεφαλής επιμελητής, Andrew Bolton. «Θα είναι μεταμορφωτικό για το τμήμα μας, αλλά πιστεύω επίσης ότι θα είναι μεταμορφωτικό για τη μόδα γενικότερα, το γεγονός ότι ένα μουσείο τέχνης όπως το Met, δίνει στην πραγματικότητα μια κεντρική θέση στη μόδα».

Λόγω της περίστασης, ο Bolton σχεδίασε μια παρουσίαση με κεντρική θέση στο ενδεδυμένο κορμί. Αντλεί ιδέες από την τεράστια συλλογή του μουσείου, συνδυάζοντας πίνακες, γλυπτά και άλλα αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια τέχνης.