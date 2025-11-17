Governors Awards: Από τα ωραιότερα red carpets, με επικεφαλής τη Σίντνεϊ Σουίνι

Πολλές stars φώτισαν την απονομή με ανοιξιάτικα χρώματα και ανανεωμένο style φορεμάτων
Η λεγόμενη a- list του Χόλιγουντ ανταποκρίθηκε στην 16η ετήσια τελετή Governors Awards.
Εδώ τιμούνται οι κορυφαίοι του θεάματος, οι οποίοι κατά την ακαδημία των Οscars, ορίζουν το σινεμά ως συλλογική μνήμη και παρακαταθήκη. Ο super star Τομ Κρουζ, η μοναδική τραγδουδοποιός και ερμηνεύτρια Ντόλι Πάρτον, η χορογράφος και ηθοποιός Ντέμπι Αλεν και ομ σκηνογράφος Γουίν Τόμας ανέβηκαν στο βάθρο ως καλλιτέχνες που συνέβαλαν στην εξέλιξη του κινηματογράφου. Ο Τομ Κρουζ μάλιστα είπε συγκινημένος «Ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε, γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης.»
Oι νικητές
Το red carpet ήταν εξαιρετικό, καθώς οι ντίβες του εκράν υιοθέτησαν το νέο ύφος και τις αιλουέτες των ευρωπαικών ατελιέ που άλλαξαν διεύθυνση. Επιπλέον επέλεξαν πολύ λευκό και παστέλ χρώματα από τις πασαρέλες της επόμενης άνοιξης. Louis Vuitton και Dior ήταν οι ετικέτες που φορέθηκαν περισσότερο. Αριάνα Γκράντε και Ανια Τέιλορ Τζόι είχαν το πιο ονειρικό fashion εκτόπισμα. Eμμα Στόουν και Γκουίνεθ Πάλτροου επέμειναν στην κλασική επιλογή του μαύρου. Βέβαια τα media εστίασαν περισσότερο στην εφαρμοστή, εκρού και ολοκέντητη Miu Miu τουαλέτα της άκρως περιζήτητης Σίντνεϊ Σουίνι. Το πληθωρικό της ντεκολτέ και η sexy σιλουέτα της επισκίασαν outfits πολύ πιο ερεθιστικά και trendy...
Η Daily Mail π.χ. την έχει χρίσει την πιο ακαταμάχητη «blonde bombshell» των ημερών και αφιέρωσε ξεχωριστό δημοσίευμα για εκείνη.
Σίντνει Σουίνι με Μiu Miu
Από τους παρευρισκόμενους διάσημους κυρίους (Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζέικομπ Ελόρντι, Χιου Τζάκμαν, Κόλιν Φάρελ, Μπενίτσιο ντελ Τόρο, Εντ Σίραν κ.α.) μας άρεσαν περισσότερο ενδυματολογικά οι Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ και Ράμι Μάλεκ.
Αριάνα Γκράντε με vintage Christian Dior
Σύνθια Ερίβο με Givenchy
Aνια Τέιλορ Τζόι με Maison Margiela και κοσμήματα Tiffany
Τσέιζ Ινφίνιτι με Louis Vuitton
Tζένιφερ Λόρενς με Dior
Mία Γκοθ με Dior
Tεγιάνα Τέιλορ με Miss Sohee
Eλ Φάνινγκ με custom Gucci
Nτακότα Τζόνσον με Valentino
Nάταλι Πόρτμαν με Dior
Αμάντα Σέιφριντ με Valentino
Tζένιφερ Λόπεζ με Tamara Ralph
Eμμα Στόουν με Louis Vuitton
Kρίστεν Στιούαρτ με Rodarte
Γκουίνεθ Πάλτροου με Dries Van Noten
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ με Louis Vuitton
Ράμι Μάλεκ με Saint Laurent
Κουίν Λατίφα με Lanvin
Eμιλι Μπλαντ με Schiaparelli
Lούσι Λιου με Zuhair Murad
