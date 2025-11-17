Governors Awards: Από τα ωραιότερα red carpets, με επικεφαλής τη Σίντνεϊ Σουίνι

Εδώ τιμούνται οι κορυφαίοι του θεάματος, οι οποίοι κατά την ακαδημία των Οscars, ορίζουν το σινεμά ως συλλογική μνήμη και παρακαταθήκη. Ο super star Τομ Κρουζ, η μοναδική τραγδουδοποιός και ερμηνεύτρια Ντόλι Πάρτον , η χορογράφος και ηθοποιός Ντέμπι Αλεν και ομ σκηνογράφος Γουίν Τόμας ανέβηκαν στο βάθρο ως καλλιτέχνες που συνέβαλαν στην εξέλιξη του κινηματογράφου. Ο Τομ Κρουζ μάλιστα είπε συγκινημένος «Ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε, γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης.»

Το red carpet ήταν εξαιρετικό, καθώς οι ντίβες του εκράν υιοθέτησαν το νέο ύφος και τις αιλουέτες των ευρωπαικών ατελιέ που άλλαξαν διεύθυνση. Επιπλέον επέλεξαν πολύ λευκό και παστέλ χρώματα από τις πασαρέλες της επόμενης άνοιξης. Louis Vuitton και Dior ήταν οι ετικέτες που φορέθηκαν περισσότερο. Αριάνα Γκράντε και Ανια Τέιλορ Τζόι είχαν το πιο ονειρικό fashion εκτόπισμα. Eμμα Στόουν και Γκουίνεθ Πάλτροου επέμειναν στην κλασική επιλογή του μαύρου. Βέβαια τα media εστίασαν περισσότερο στην εφαρμοστή, εκρού και ολοκέντητη Miu Miu τουαλέτα της άκρως περιζήτητης Σίντνεϊ Σουίνι. Το πληθωρικό της ντεκολτέ και η sexy σιλουέτα της επισκίασαν outfits πολύ πιο ερεθιστικά και trendy...

Η Daily Mail π.χ. την έχει χρίσει την πιο ακαταμάχητη «blonde bombshell» των ημερών και αφιέρωσε ξεχωριστό δημοσίευμα για εκείνη.