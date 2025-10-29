Σίντνεϊ Σουίνι: Η ολική επαναφορά του ντραπέ φορέματος, δείτε το στις χειμερινές πασαρέλες

Το νέο beauty icon και sex symbol του Χόλιγουντ, η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι μόλις εμφανίστηκε με ένα λευκό mini dressγεμάτο πτυχές. Ητανμιαντραπέδημιουργία της Stella Mc Cartney από τη συλλογή της επόμενης άνοιξης, η οποία μας υπενθύμισε πως τα φορέματα αυτής της κατηγορίας κάνουν θραύση τη σαιζόν που διανύουμε αλλά έπεται και συνέχεια.

Η περιζήτητη ηθοποιός, που αν και μικροσκοπική, «κολάζει» άπαντες με το ντεκολτέ της και το κορμί της γενικότερα, εκπροσώπησε το trend στο SCAD Savannah Film Festival. Εκεί έλαβε τη διάκριση Spotlight για τη βιογραφική παραγωγή «Christy» και το ρόλο μιας μποξέρ. Ταυτόχρονα, μαζί με τη συνάδελφό της Αμάντα Σέιφριντ πρόβαλλαν το καινούριο τους ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid». Αυτές τις μέρες, η Σίντνεϊ κάνει γυρίσματα για έναν ακόμα κύκλο της πολύκροτης σειράς «Euphoria» ενώ συζητιούνται το ανανεωμένο της bob κούρεμα και πως προορίζεται για κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.