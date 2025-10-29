Back to Top
Σίντνεϊ Σουίνι: Η ολική επαναφορά του ντραπέ φορέματος, δείτε το στις χειμερινές πασαρέλες

Θεωρείται ένα από τα κορυφαία must have αυτή τη στιγμή, με πτυχές σε ζέρσεϊ , διαφάνειες, μεταξωτά κλπ

Το νέο beauty icon και sex symbol του Χόλιγουντ, η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι μόλις εμφανίστηκε με ένα λευκό mini dressγεμάτο πτυχές. Ητανμιαντραπέδημιουργία της Stella Mc Cartney από τη συλλογή της επόμενης άνοιξης, η οποία μας υπενθύμισε πως τα φορέματα αυτής της κατηγορίας κάνουν θραύση τη σαιζόν που διανύουμε αλλά έπεται και συνέχεια.

Η περιζήτητη ηθοποιός, που αν και μικροσκοπική, «κολάζει» άπαντες με το ντεκολτέ της και το κορμί της γενικότερα, εκπροσώπησε το trend στο SCAD Savannah Film Festival. Εκεί έλαβε τη διάκριση Spotlight για τη βιογραφική παραγωγή «Christy» και το ρόλο μιας μποξέρ. Ταυτόχρονα, μαζί με τη συνάδελφό της Αμάντα Σέιφριντ πρόβαλλαν το καινούριο τους ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid». Αυτές τις μέρες, η Σίντνεϊ κάνει γυρίσματα για έναν ακόμα κύκλο της πολύκροτης σειράς «Euphoria» ενώ συζητιούνται το ανανεωμένο της bob κούρεμα και πως προορίζεται για κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Τα  ντραπέ φορέματα πάντως κάνουν τεράσιιο comeback στο βεστιάριο αυτής της σαιζόν. Σε διάφορα μήκη και υφάσματα (ελαστικά, διαφάνειες, μεταξωτά, δερματίνες, δαντέλες κλπ) αγκαλιάζουν με θηλυκότητα τη σιλουέτα και μπορούν να αξιοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας. Προτείνονται σε διάφορα μήκη με τα σουρωτά εφε να δεσπόζουν σε διάφορα σημεία. Μαύρο, καφέ, εκρού, μπορντό, λευκό, μπεζ, χακί, κόκκινο, ροζ είναι οι δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην αγορά. Δείτε εικόνες από διάσημες πασαρέλες και το lookbook του Ζara πριν βγείτε για shopping. 

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Calvin Klein

Calvin Klein

Alaia

Alaia

Zimmermann

Zimmermann

Zimmermann

Zimmermann

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

