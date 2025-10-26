Σίντνεϊ Σουίνι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με νέο look στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η Σίντνεϊ Σουίνι μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Christy», στο πλαίσιο του 2025 AFI Fest, το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, εντυπωσιάζοντας με το νέο της look – ένα κοντό ξανθό καρέ.

Η καθηλωτική παρουσία

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μακρύ ροζ φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ από δαντέλα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε κλασικό, αναδεικνύοντας τη φυσική της λάμψη. Η αλλαγή στα μαλλιά φαίνεται πως έγινε πρόσφατα, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εμφανιστεί με μακριά μαλλιά στο Academy Museum Gala.

Η Σουίνι βρίσκεται σε φάση προώθησης της νέας της ταινίας Christy, που αφηγείται τη ζωή της πρώην πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Στο φιλμ, που σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Μισό και θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου, υποδύεται τη Μάρτιν, πλαισιωμένη από τους Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν.