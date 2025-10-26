Σίντνεϊ Σουίνι: Εντυπωσιακή εμφάνιση με νέο look στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση
Η Σίντνεϊ Σουίνι μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Christy», στο πλαίσιο του 2025 AFI Fest, το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, εντυπωσιάζοντας με το νέο της look – ένα κοντό ξανθό καρέ.
Η καθηλωτική παρουσία
Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα μακρύ ροζ φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ από δαντέλα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε κλασικό, αναδεικνύοντας τη φυσική της λάμψη. Η αλλαγή στα μαλλιά φαίνεται πως έγινε πρόσφατα, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε εμφανιστεί με μακριά μαλλιά στο Academy Museum Gala.
Η Σουίνι βρίσκεται σε φάση προώθησης της νέας της ταινίας Christy, που αφηγείται τη ζωή της πρώην πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν. Στο φιλμ, που σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Μισό και θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου, υποδύεται τη Μάρτιν, πλαισιωμένη από τους Μπεν Φόστερ, Μέριτ Γουίβερ και Κέιτι Ο’Μπράιαν.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Σουίνι αποκάλυψε ότι πήρε 13 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου, ώστε να αποδώσει με ρεαλισμό τη σωματική δύναμη και την προσωπικότητα της Μάρτιν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr