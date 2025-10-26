Ηλέκτρα: Η δίκη της Ηλέκτρας αρχίζει

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 27 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 20:30.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 25ο: Το ρολόι μετράει αντίστροφα για τη δίκη της Ηλέκτρας και όλοι επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου: η Δόμνα και η Μαλάμω (Κατερίνα Σαβράνη) προσπαθούν να την μεταπείσουν να μη δηλώσει ένοχη, ο Νικόλας παλεύει να υποστηρίξει την θεωρία του πως πίσω απ’ όλα βρίσκεται ο Σωτήρης, ενώ ο Μπόγρης και ο Παύλος επιχειρούν, ο καθένας με τον τρόπο του, να κάνουν την Νεφέλη να πάρει πίσω την καταγγελία της. Η μόνη που φαίνεται να έχει αφεθεί στον ρου των πραγμάτων, είναι η ίδια η Ηλέκτρα. Όταν όμως όλα μοιάζουν χαμένα και οι μοίρες των ηρώων προκαθορισμένες, κάτι αλλάζει. «Στη χωροφυλακή θέλω να πάμε», λέει η Νεφέλη στον Παύλο. Είναι όμως για καλό; Στο μεταξύ, η Δανάη παίζει με τη φωτιά, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιό της να εκδικηθεί τον Παπασταύρου. Θα τα καταφέρει ή θα καεί χειρότερα; Κι ενώ η Καρτάλη φαίνεται να βρίσκεται στο απόγειο της επιρροής της εντός του ναυπηγείου, η Τιτίκα δεν έχει ησυχάσει ακόμα και είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως στην ιστορία της με τον Πέτρο. Τι θα φέρει στην επιφάνεια σκαλίζοντας το παρελθόν;

Τον Γιώργο Αλεβιζάτο υποδύεται ο Φίλιππος Σοφιανός, την Μαλάμω Βασίλαινα η Κατερίνα Σαβράνη και την Κορίνα Αλεβιζάτου η Αντιγόνη Μυλωνοπούλου.

Ηλέκτρα – Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 26ο: Η Νεφέλη στο αστυνομικό τμήμα, έτοιμη να αναιρέσει την κατάθεσή της. Απ’ έξω ο Νικόλας και ο Παύλος, περιμένουν αγωνιώντας. Κι η Ηλέκτρα, στη φυλακή. Αποφασισμένη να δηλώσει ένοχη. Μια κουβέντα, όμως, με τη Μαλάμω, φαίνεται πως την αναστατώνει. Η Δανάη ξανά στο ίδιο καρέ, με τον Παπασταύρου; Θα τα καταφέρει αυτήν τη φορά; Γιατί η αστυνομία κάνει έφοδο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού; Η Δόμνα βγαίνει σαν την τρελή μες τη νύχτα, με μια βαλίτσα στο χέρι; Χτυπά την πόρτα της Μάρως. Μέσα είναι εκείνη, ο Περλεπές και ο Στέργιος. Δεν θέλω να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο σπίτι μου, του λέει, αφήνοντάς του τη βαλίτσα. Η Φιόνα παραθέτει δείπνο για τον Αλεβιζάτο (Φίλιππος Σοφιανός). Είναι εκεί όλοι, η κόρη του, ο Πέτρος και φυσικά ο Βρεττός με την Τιτίκα. Ο Αλεβιζάτος δείχνει το ενδιαφέρον του για την Τιτίκα και ο Βρεττός, στην επιστροφή τους εκρήγνυται. Αλλά η Τιτίκα έχει αποφασίσει να μην κρατάει πια, το στόμα της κλειστό. Οι μέρες περνούν. Η δίκη της Ηλέκτρας φτάνει. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όλοι περιμένουν την Ηλέκτρα. Εκείνη θέλει μονάχα να αντικρίσει την Νεφέλη. Ο χρόνος μοιάζει να σταματά, όταν τα βλέμματά τους συναντιούνται. Ή μήπως αργότερα; Όταν η Ηλέκτρα δηλώνει ένοχη;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 27ο: Η δήλωση ενοχής της Ηλέκτρας παγώνει το ακροατήριο και στριμώχνει τον Μπόγρη, ο οποίος αναγκάζεται να καταφύγει στα άκρα για να την σώσει. Κι ενώ ο Νικήτας προσπαθεί να βγάλει άκρη, ο Μπόγρης απασφαλίζει και αρχίζει να πυροβολεί με αλήθειες που πονάνε. Όταν όμως θα αναφέρει την ΚΥΠ στο δικαστήριο, η υπόθεση θα πάρει μια τροπή που κανένας δεν περίμενε. Και το χειρότερο, ο Βασίλης και ο Νικόλας είναι βέβαιοι πως αυτή η αναφορά θα τους μπλέξει ακόμα πιο βαθιά. Θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι τους; Στο μεταξύ, πίσω στην Αρσινόη, ο Βρεττός είναι πολύ απορροφημένος με την δίκη και την δικαίωση του Σωτήρη για να αντιληφθεί την παγίδα που στήνεται γύρω του. Τα σχέδια της Φιόνας προχωρούν κανονικά και κανείς δε φαίνεται να θορυβείται. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρει επιτέλους την παρτίδα;

Ηλέκτρα – Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 28ο: Η Ηλέκτρα περνά, ξέπνοη, την πύλη της φυλακής. Πριν την απόφαση του δικαστηρίου, όμως, θα δικαστεί κι από το νόμο της φυλακής. Ο Μπόγρης, μετά τις αποκαλύψεις του για την εμπλοκή της ΚΥΠ, δέχεται τις νουθετήσεις του εισαγγελέα και του προέδρου. Του ξεκαθαρίζουν πως, αν συνεχίσει έτσι, θα τον πετάξουν από την υπόθεση. Στην Αρσινόη γιορτάζουν τη συνεργασία του Αλεβιζάτου με το ναυπηγείο. Κανείς από τους δυο Πέτρους δε θέλει να βρίσκεται σε αυτό το γεύμα: ούτε ο Βρεττός, που έχει το νου στη δίκη, ούτε ο γιος της Φιόνας, που βλέπει τη μητέρα του έκδηλα να προσπαθεί να τον φέρει κοντά με την Κορίνα (Αντιγόνη Μυλωνοπούλου). Η δίκη θα συνεχιστεί με την κατάθεση της Νεφέλης, η οποία φαίνεται ανυποχώρητη στην ενοχή της μητέρας της.

«Τότε, ίσως δεν πρέπει να καταθέσει», λέει ο Μπόγρης στον Παύλο. Εκείνος παγώνει. Ο Βρεττός συναντά για πρώτη φορά τον εγγονό του, όταν η Φιλιώ τους επισκέπτεται. Έπειτα από καιρό τα μάτια του γελούν. Κι ενώ ο Μίμης αγωνιά για το αν πρέπει να τη συναντήσει, ένα αυτοκίνητο κατευθύνεται με φόρα πάνω στη Φιλιώ και το καρότσι. Ο Αλεβιζάτος συνεχίζει να φλερτάρει έντονα την Τιτίκα. Το σχέδιο τους με την Φιόνα προχωρά. Αλλά, τι κρύβει εκείνη, μέσα στην κρεβατοκάμαρα του Βρεττού;