Γη της ελιάς- spoiler: Η Αλεξάνδρα μαθαίνει ότι η κόρη της, η Χριστιάνα, είναι ζωντανή

Συναρπαστικές εξελίξεις που καθηλώνουν τους τηλεθεατές έρχονται στη σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς». Ανακαλύψτε τι θα συμβεί στα επεισόδια από την Κυριακή 26 έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Ο Παυλής και η Δάφνη γίνονται ανάδοχοι γονείς του μωρού της, ενώ η Ισμήνη ανακοινώνει στον Κωνσταντίνο πως θέλει να γίνει παρένθετη μητέρα για την Αριάδνη. Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια. Εκείνη από τη μία χαίρεται, γιατί συνειδητοποιεί ότι η Χριστιάνα ζει, από την άλλη είναι σε σοκ, καθώς η κόρη της δεν θέλει καμία επαφή με την οικογένεια.

Γη της ελιάς: Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 30: Ο Στάθης και η Ερωφίλη ξανασμίγουν, παρόλο που εκείνος ανησυχεί για τις απειλές της Αλεξάνδρας και τη διάλυση της συνεργασίας. Η Αριάδνη ενημερώνει τον Κουράκο για τον καβγά με την Ιουλία κι εκείνος αποφασίζει να γυρίσει μια ώρα αρχύτερα στη Μάνη. Ο Δημοσθένης υπερηφανεύεται στην Αμαλία ότι καπέλωσε τον Αντώνη στη μοιρασιά, χωρίς να της αποκαλύπτει τον λόγο. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης παριστάνει ότι φεύγει για την Κίνα, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να πάει. Ο Μιχάλης έρχεται πιο κοντά με τη Μαρουσώ, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιό του. Η Αλεξάνδρα μιλάει ανοιχτά στη Μαργαρίτα για τη ζωή της μετά την εξαφάνιση της Χριστιάνας και της εκμυστηρεύεται πως υπάρχει ένας άντρας, ο Ορέστης, που της έχει συμπαρασταθεί πολύ σ’ αυτή την ιστορία. Η Ασπασία επιστρέφει στη Μάνη και πιέζει τον Λεοντιάδη να της βρει όπλο. Η Κούλα αντιδρά και έτσι καταλήγουν στην εναλλακτική λύση του συμβολαίου θανάτου. Ο Παυλής και η Δάφνη γίνονται ανάδοχοι γονείς του μωρού της. Η Ισμήνη ανακοινώνει στον Κωνσταντίνο πως θέλει να γίνει παρένθετη μητέρα για την Αριάδνη, αλλά εκείνος είναι κάθετα αντίθετος. Ο Αντώνης φτάνει στην Αθήνα και πέφτει στην αγκαλιά της Στέλλας (Έλενα Ολυμπίου).

Γη της ελιάς: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 31: Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στην Ισμήνη πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην απόφασή της, ενώ κι ο Κουράκος είναι μουδιασμένος με την ιδέα της παρένθετης μητέρας. Ο Λυκούργος και η Χάιδω ζητούν από την Ισμήνη να το ξανασκεφτεί, καθώς φοβούνται ότι στην πορεία θα ανακύψουν προβλήματα. Η Αριάδνη στεναχωριέται από την αντίδραση του Κωνσταντίνου, αλλά η Ισμήνη τής λέει να μην απογοητεύται, καθώς πιστεύει ότι εκείνος χρειάζεται λίγο χρόνο και θα πεισθεί. Η Ασπασία δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να τελειώσει με τον Δημοσθένη και η Κούλα με τον Λεοντιάδη αναλαμβάνουν να την βοηθήσουν στο παράνομο σχέδιό της. Παράλληλα, η Αμαλία θέτει νέους όρους στον Δημοσθένη, δείχνοντας τη δύναμή της. Ο Αντώνης περνάει στιγμές χαλάρωσης με τη Στέλλα, ενώ η Ερωφίλη ετοιμάζεται να πάει στη Μάνη μαζί με τον Μανώλη. Ο Μιχάλης ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς κι ενημερώνει τον Κουράκο για τα ευρήματά του. Η Μαλένα τσιγκλάει τον Στέφανο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Βασιλική. Η Αλεξάνδρα δέχεται την επίσκεψη ενός δικηγόρου που έρχεται να διεκδικήσει το μερίδιο από την περιουσία της Χριστιάνας, της κόρης της η οποία είναι εξαφανισμένη εδώ και δέκα χρόνια.

Γη της ελιάς: Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 32: Η Αλεξάνδρα από τη μία χαίρεται, γιατί συνειδητοποιεί ότι η Χριστιάνα ζει, από την άλλη είναι σε σοκ, καθώς η κόρη της δεν θέλει καμία επαφή με την οικογένεια. Η Μαργαρίτα ενημερώνεται για το γεγονός και αποφασίζει να πάει στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στη φίλη της. Ο Κωνσταντίνος εξακολουθεί να είναι ανυποχώρητος ως προς τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ενώ ο Λυκούργος και ο Στάθης προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ο Παυλής νιώθει ότι η Δάφνη τον παραμελεί για χάρη του μωρού και βάζει τους όρους του. Ο Μιχάλης συνεχίζει ακάθεκτος να ψάχνει τα πράγματα της Μαρουσώς και, αυτή τη φορά, βρίσκει τον φάκελο με τα μετρητά. Ο Μανώλης κι η Ερωφίλη φτάνουν στη Μάνη και ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να μείνει στο σπίτι του. Ο Στέφανος κάνει πρόταση γάμου στη Βασιλική, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περίμενε.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 33: Ο Λεοντιάδης βάζει δικό του άνθρωπο να εκτελέσει επίθεση εναντίον του Δημοσθένη. Η Δάφνη ζητά από τον Παυλή κάτι σημαντικό που αφορά στο μωρό τους, αλλά εκείνος αρνείται να ικανοποιήσει την επιθυμία της, προκαλώντας ένταση ανάμεσά τους. Ο Μανώλης παίζει με τα νεύρα του Δημοσθένη, λέγοντάς του πως η Ασπασία έχει υποψήφιο γαμπρό από την Κρήτη και η ζήλια του φουντώνει. Η Ιουλία βλέπει την Ερωφίλη στο ελαιοτριβείο και ξεσπάει, αφού γνωρίζει καλά πως είναι το νέο φλερτ του Στάθη. Λίγο αργότερα, ένας δικαστικός επιμελητής επιδίδει στην Αθηνά μια αγωγή της Ιουλίας που θα φέρει τα πάνω-κάτω. Η Χριστιάνα κάνει επιτέλους το βήμα και τηλεφωνεί στην Ερωφίλη. Οι δύο αδελφές μιλούν για πρώτη φορά, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η ρήξη ανάμεσα στην Ισμήνη και τον Κωνσταντίνο κορυφώνεται όταν εκείνος την απειλεί με διαζύγιο κι εκείνη το αποδέχεται ψύχραιμα, αποφασισμένη να γίνει παρένθετη μητέρα με όποιο κόστος. Ο Δημοσθένης δέχεται τρεις σφαίρες στη σπονδυλική στήλη. Ο δράστης διαφεύγει, αλλά όταν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο.

Γη της ελιάς: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 22:00

Επεισόδιο 34: Ο Δημοσθένης, τραυματισμένος πολύ σοβαρά, μένει όλη τη νύχτα στο σημείο όπου δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Το επόμενο πρωί εντοπίζεται και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, κανένας δεν ανησυχεί για την τύχη του, εκτός από την Αμαλία, η οποία πηγαίνει στην αστυνομία για να αναφέρει την εξαφάνισή του. Η Ερωφίλη ειδοποιεί την Αλεξάνδρα για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη Χριστιάνα και όλοι πια ελπίζουν ότι η νεαρή κοπέλα θα εμφανιστεί τουλάχιστον στα αδέλφια της. Ο Λυκούργος αλλά και ο Κουράκος με την Αριάδνη κάνουν μια προσπάθεια να μεταπείσουν την Ισμήνη, όμως εκείνη δεν ακούει κανέναν και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με την παρένθετη μητρότητα παρά τις απειλές του Κωνσταντίνου για διαζύγιο. Ο Μανώλης φεύγει από τη Μάνη και πηγαίνει στην Πάτρα όπου έχει εντοπίσει κάποιον που κακοποιεί τη γυναίκα του. Ο κακοποιητής θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους, καθώς θα βρεθεί νεκρός από το χέρι του Μανώλη. Η Αθηνά και η Ιουλία έρχονται για μια ακόμα φορά σε σύγκρουση. Ο Δημοσθένης χειρουργείται, όμως μία σφαίρα έχει μείνει καρφωμένη στη σπονδυλική του στήλη και η Αμαλία ανακοινώνει ότι θα τον πάει στο εξωτερικό. Ο Τζον εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με μία άγνωστη κοπέλα.