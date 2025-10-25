Ο γιατρός: Ο Ανδρέας θα έχει την πρώτη του ανάμνηση

Η επιτυχημένη σειρά «Ο γιατρός» επιστρέφει με τον 3ο κύκλο της την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 22:00. Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο του σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Με μια αναδρομή στο παρελθόν, θα μάθουμε για ένα πρόβλημα υγείας της Άννας, το οποίο θα είναι η αρχή μιας σειράς γεγονότων που συνδέονται άμεσα με το παρόν. Κι αυτό γιατί ο Ανδρέας θα έχει απρόσμενα την πρώτη του ανάμνηση από τα 12 χρόνια της ζωής του που έχει ξεχάσει.

Ο Γιατρός – Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 01 – «Αφυπνίσεις»: Ο Ανδρέας, μετά από την τεράστια προσπάθεια που έκανε, είναι ξανά διευθυντής της Παθολογικής. Το σύστημα λειτουργίας όμως του τμήματος δε βρίσκει σύμφωνη τη νέα διοικήτρια της «Μέριμνας», η οποία έχει έρθει αποφασισμένη για μεγάλες αλλαγές.

Η Σοφία κρατάει σε απόσταση τον Αλέξανδρο, χωρίς εκείνος να μπορεί να εξηγήσει γιατί, ενώ ο Δημήτρης επιστρέφει, μετά τον τραγικό χαμό της Δανάης, και αναλαμβάνει τους νέους ειδικευόμενους του τμήματος, προσπαθώντας να μαζέψει τα κομμάτια του.

