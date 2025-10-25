Πάτρα: Έκλεψαν άτομο με αναπηρία με τη μέθοδο της απασχόλησης- Αναζητούνται τρεις γυναίκες Ρομά

Νέο περιστατικό κλοπής με τη μέθοδο της απασχόλησης σημειώθηκε στην περιοχή Ταραμπούρα της Πάτρας, με θύμα άτομο με αναπηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις γυναίκες Ρομά προσέγγισαν το άτομο με διάφορες προφάσεις, αποσπώντας την προσοχή του. Την ώρα που το απασχολούσαν, κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, το οποίο είχε στην κατοχή του.

Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, οι δράστιδες εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ το θύμα αντιλήφθηκε λίγο αργότερα την κλοπή και μαζί με τη μητέρα του ενημέρωσαν τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών γυναικών.