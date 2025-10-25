Πανεπιστήμιο Πατρών: Προχωρούν οι εργασίες για το νέο μεγάλο φοιτητικό εστιατόριο -ΦΩΤΟ

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για το νέο μεγάλο φοιτητικό εστιατόριο που θα φιλοξενηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το νέο κτίριο θα κατασκευαστεί σε κατάλληλα επιλεγμένη θέση στο campus και θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της φοιτητικής μέριμνας.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας των φοιτητών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου χώρου σίτισης, ικανού να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες ενός διαρκώς εξελισσόμενου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Το νέο κτίριο θα αναπτύσσεται σε μία κύρια στάθμη, όπου θα βρίσκονται η αίθουσα εστίασης και το μαγειρείο. Η αίθουσα έχει προβλεφθεί να διαθέτει περίπου 650 θέσεις και στο βόρειο άκρο της θα διαιρείται σε δύο επίπεδα, το κάτω στη στάθμη του εδάφους και το πάνω με τη μορφή παταριού. Στο κτίριο θα υπάρχουν μεταξύ άλλων γραφεία, χώρος πλύσης των λαχανικών και φρούτων, καταψύκτης και αποθήκη. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν και διαμορφώσεις του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, θα δημιουργηθεί πλατεία στη νότια πλευρά του, θα συνδεθούν τα δίκτυά του με τα πρωτεύοντα δίκτυα του Πανεπιστημίου.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου εστιατορίου -με μεγάλο αριθμό θέσεων και ξεχωριστό σχεδιασμό- αποτελεί σημείο αναφοράς για το πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα που συνδέουν τη ακαδημαϊκή δραστηριότητα με την ποιότητα ζωής των φοιτητών.