Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό- «Δεν έχω κάτι να σας πω»

Την πρώτη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή για το περιστατικό με τη μεταφορά της με περιπολικό της αστυνομίας κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες, κατά την αναχώρηση της τραγουδίστριας από το αεροδρόμιο των Αθηνών.

Το γεγονός το οποίο έγινε στις αρχές Αυγούστου, όταν η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία, έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να έχει μπει στο προσκήνιο. Ο λόγος είναι ένα video το οποίο έχει κυκλοφορήσει, στο οποίο φαίνεται η αγαπημένη τραγουδίστρια να μεταφέρεται με περιπολικό σε ξενοδοχείο της περιοχής, προκειμένου να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι της, καθώς έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην Εθνική Οδό!

Κάπως έτσι και καθώς η Δέσποινα Βανδή ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη πλήθος δημοσιογράφων βρέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν η ίδια επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, με σκοπό να καταφέρουν να της αποσπάσουν μια δήλωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαμογελώντας, με την ίδια να συνεχίζει την πορεία της.