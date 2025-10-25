Κορωπί: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (23.10.2025) έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύζυγό της στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χτυπήματα έφερε και ο 4χρονος γιος του ζευγαριού, ενώ σοκ προκαλεί η είδηση ότι το παιδί βρισκόταν έξω από το σπίτι της φρίκης στο Κορωπί και αυτό που είπε στους αστυνομικούς ότι ο μπαμπάς του χτύπησε τη μαμά του.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και το παιδί φέρει χτυπήματα στο σωματάκι του με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Όλα έγιναν την Πέμπτη όταν ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας πως βρήκε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο σπίτι. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο βρήκαν τον 4χρονο στην αυλή και μέσα στο σπίτι τη μητέρα αναίσθητη σε μια λίμνη αίματος και κοντά της το 8 μηνών βρέφος της.

Νωρίτερα ο 50χρονος είχε ειδοποιήσει την ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού και φίλη της οικογένειας λέγοντάς της πως δεν μπορεί να εντοπίσει τη γυναίκα και τα παιδιά του.

«Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα από το αεροδρόμιο τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς.

Ωστόσο, μετά τη μαρτυρία του 4χρονου ο 50χρονος συνελήφθη.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως ο 50χρονος κακοποιούσε επί χρόνια την 40χρονη. Φίλη της οικογένειας σημείωσε πως: «Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι, για το πού θα μένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ερχόταν εδώ αρκετές φορές και έκλαιγε. Λεκτική βία, ναι, συνέχεια, ότι ήταν άχρηστη, ότι δεν ήταν καλή μάνα».

Ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του. «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό», δήλωσε φίλη της 40χρονης.