Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό στη διάρκεια ελέγχου- Τον «ακινητοποίησαν» με πυροβολισμό

Συμπλοκή ενός άνδρα, που κρατούσε μαχαίρι και προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με δυο αστυνομικούς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σάββατο (25/10) στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν τον 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με επακόλουθο τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, το δράστη και τον αστυνομικό, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.