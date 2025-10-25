Πύργος: Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμό Ρομά- Συνελήφθησαν 5 άτομα για ληστεία και κλοπές

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας κλεφτών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στον Πύργο, πραγματοποιώντας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά σε κοινότητα της ηλειακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, με μια αστραπιαία επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/10), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου Πύργου πέτυχαν έναν δυνατό χτύπημα στην εγκληματικότητα της περιοχής της περιοχής, βάζοντας τέλος στη δράση ομάδας Ρομά που είχε ρημάξει σπίτια, αγροικίες και παραλιακές κατοικίες σε όλη την Ηλεία.

Ήταν 6:00 το πρωί, όταν δεκάδες αστυνομικοί της ΥΔΕΕ εισέβαλαν αιφνιδιαστικά σε καταυλισμούς, στήνοντας μια άψογα συντονισμένη επιχείρηση που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πέντε άτομα βρέθηκαν με χειροπέδες. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 20 έως 45 ετών, φαίνεται πως αποτελούσαν πυρήνα εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει την κλοπή σε «επάγγελμα» και σε… οικογενειακή υπόθεση.

Μεθοδικοί, αδίστακτοι και καλά δικτυωμένοι, δρούσαν σε όλη την Ηλεία, «σηκώνοντας» ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, από χρυσαφικά και χρήματα μέχρι εργαλεία, οχήματα ακόμα και πόρτες και παράθυρα!

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δώδεκα περιπτώσεις κλοπών, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Τα μέλη της σπείρας φαίνεται πως είχαν «ρημάξει» σπίτια ηλικιωμένων, με μεγάλη λεία, εκμεταλλευόμενοι ώρες που τα θύματα απουσίαζαν ή κοιμούνταν αλλά και πολλά σπίτια στην ακτογραμμή Σπιάντζας-Κατακόλου, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως οι ιδιοκτήτες τους ζουν στην Αθήνα.

Η αστυνομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται απόλυτα επιτυχημένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργών και την ανάκτηση κλοπιμαίων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, σε καταυλισμούς του Πύργου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων/ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και της ενισχυτικής Ο.Π.Κ.Ε. Ηπείρου, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κλοπές κατ ερπάγγελμα και κατ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από αρχές Σεπτέμβριου 2025 μέχρι και 20-10-2025, στον Πύργο,

στα Λασταϊκα, στο Κατάκολο, στο Μουζάκι, στο Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, στο Πράσινο, στην Σπιάντζα, στο Κατσαρό, στο Αλποχώρι και στην περιοχή Καράτουλα Πύργου διέπραξαν -12- κλοπές και -2- απόπειρες κλοπών, σε οικίες, κατά τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος -17.000- ευρώ περίπου, αφαιρώντας κοσμήματα, χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν συμμορία με διαρκή δράση και ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διερρήγνυαν οικίες και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, πλήθος εργαλείων και οικοσκευών, τα οποία φυλάσσονται και ερευνάται αν αποτελούν προϊόντα κλοπής.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης στους τόπους των κλοπών και στη συνέχεια ως μέσα φόρτωσης των κλοπιμαίων και διαφυγής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.