Τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του- ΦΩΤΟ

Στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου στη Μητρόπολη Αθηνών

Σήμερα Σάββατο (25/10), η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε ηλικία 81 ετών. Ο εμβληματικός “Νιόνιος” δεν βρίσκεται πια κοντά μας, άφησε όμως κληρονομιά του τη μουσική και τα τραγούδια του. Τραγούδια που συνόδευσαν εποχές, σημάδεψαν συνειδήσεις και καθόρισαν την ταυτότητα μιας ολόκληρης γενιάς. Η κηδεία του μεγάλου δημιουργού θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Η οικογένεια ζήτησε, αντί για στεφάνια, όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά να την κατευθύνει στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος δίδαξε, ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε. Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου. Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Αν και ο δημιουργός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι επιβαρυμένη, η είδηση του θανάτου του ξάφνιασε, συγκίνησε, έφερε στο νου αναμνήσεις και ιστορίες που γράφτηκαν για εκείνον ή που μοιράστηκε τόσο γλαφυρά ο ίδιος. Για όσους θέλουν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου, από τις 8:30 έως τις 11:30.

Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον “Νιόνιο” τους

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη, ο Διονύσης Σαββόπουλος μεγάλωσε με επιρροές από την ανατολίτικη κουλτούρα, κάτι που αποτύπωσε στο έργο του, καθώς φρόντισε πάντα να συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική με τη βαθιά ρίζα της ελληνικής παράδοσης. Αρχικά σπούδασε Nομική, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι η μουσική ήταν αυτή που τον καλούσε. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1963 και ξεκίνησε την καριέρα του, δημιουργώντας τραγούδια που σύντομα έγιναν ορόσημα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αν και έφτασε στην Αθήνα – μόνος, χωρίς γνωριμίες και με ελάχιστα χρήματα, η μουσική του τον οδήγησε γρήγορα στην αναγνώριση: το πρώτο του βινύλιο γνώρισε αμέσως επιτυχία, και σύντομα έγινε γνωστός όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Στο έργο του κατάφερε να συνδυάσει την πρωτοπορία των Αμερικανών θρύλων, όπως ο Μπομπ Ντίλαν και ο Φρανκ Ζάπα, με την παραδοσιακή μακεδονική μουσική, δημιουργώντας έναν μοναδικό και αναγνωρίσιμο ήχο. Λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’60, η νεολαία είχε ήδη αρχίσει να μεταμορφώνεται· οι νέοι ενημερώνονταν για τα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα – τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον Μάη του ’68, το Γούντστοκ, την εξέγερση στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ – και συνδυάζοντας όλα αυτά με την ελληνική δικτατορία, δημιουργούνταν μια ένταση και μια ανάγκη έκφρασης που ζητούσε διέξοδο. Και τότε εμφανίζεται ο Διονύσης Σαββόπουλος – ένας δημιουργός ικανός να συναντήσει τη νεολαία εκεί που βρισκόταν, να μιλήσει με τη γλώσσα της, και να γίνει η μουσική της έκφραση. Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε το 1964, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και δημιουργικής διαδρομής. Παράλληλα, υπήρξε έντονα πολιτικά δραστήριος καθ’ όλη τη ζωή του, συνεργαζόμενος σε συναυλίες και νυχτερινές εμφανίσεις με ονόματα όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Μάνος Λοΐζος. Η αντίστασή του στο καθεστώς της Χούντας τον οδήγησε στη φυλακή δύο φορές, ήδη από το 1967, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του πίστη στις αρχές και την ακεραιότητα της στάσης του. Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου είναι κοινωνικά και πολιτικά σχόλια, συχνά με έντονο ανατρεπτικό πνεύμα. Με τα πρώτα του έργα, όπως το «Φορτηγό» και το «Περιβόλι του Τρελού», εισήγαγε μια καινούργια διάσταση στο ελληνικό τραγούδι, φέρνοντας στο προσκήνιο τη φωνή της ατομικότητας και του προσωπικού αγώνα μέσα από τις κοινωνικές ανησυχίες του και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ανθρώπων.