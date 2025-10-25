Πάτρα: Εκπαίδευση αστυνομικών για τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πάτρα τριήμερη εκπαίδευση αστυνομικών στελεχών για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «NoHate Police», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δράση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να ενισχύσει την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σε ζητήματα διακρίσεων και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρει: "Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Πάτρα, εξειδικευμένη εκπαίδευση είκοσι στελεχών υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στα αντικείμενα της αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στο ερευνητικό έργο «NoHate Police: Enhancing the Police Response to Hate through Training in Greece and Cyprus» (NoHate Police: Ενίσχυση της Αστυνομικής Απόκρισης στο Μίσος μέσω Εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), ενώ υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, την εκπαίδευση παρακολούθησαν συνολικά είκοσι στελέχη των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Αιτωλίας, τα οποία με τη συμμετοχή τους επαύξησαν την επίγνωση και την κατανόησή τους σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και τους τρόπους αποτελεσματικής καταπολέμησής τους.

Σε μικρή τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Τυρολόγος, απένειμε τα πτυχία αποφοίτησης στους εκπαιδευόμενους αστυνομικούς.

Κατά την εκπαίδευση αναπτύχθηκαν καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία, που αποσκοπούσαν στην αποτελεσματική αναγνώριση, κατανόηση και διερεύνηση περιστατικών ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους. Εκπαιδευτής ήταν ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σφέτσος Χαράλαμπος (PhDc Εγκληματολογίας), μέλος της ομάδας εργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την ερευνητική δράση «NoHate Police».

Οι εκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο προσωπικό της, στο πλαίσιο του εν λόγω ευρωπαϊκού προγράμματος, θα συνεχιστούν σε Αθήνα και Γρεβενά, από εκπαιδευτές της ερευνητικής ομάδας του Σώματος που έχουν οριστεί να συμμετέχουν στην ερευνητική δράση «NoHate Police».

Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning), μέσω της οποίας θα έχουν πρόσβαση και οι αστυνομικοί που δεν θα συμμετάσχουν στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις, προκειμένου να επιμορφωθούν εξ αποστάσεως στα αντικείμενα της αντιμετώπισης της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους".