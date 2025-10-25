Ακίνητα στην Πάτρα: Αυτά είναι τα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί

Περισσότερα από 120 ακίνητα κατοικίας (από μονοκατοικίες και ισόγεια διαμερίσματα έως διαμερίσματα ορόφου και ημιτελή κτίσματα) έχουν χαρακτηριστεί ως ώριμα προς πλειστηριασμό στην Αχαΐα, με διαδικασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το τελευταίο διάστημα, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) έχουν ανοίξει σημαντικό μέρος των χαρτοφυλακίων τους, αυξάνοντας τον αριθμό των ακινήτων που διατίθενται στην αγορά.

Από αυτά, περίπου 60 ακίνητα θεωρούνται «φιλέτα», με εκτιμώμενη αξία άνω των 100.000 ευρώ το καθένα, κυρίως εντός της Πάτρας.



Πρόκειται για μεγάλες κατοικίες που είτε πλειστηριάζονται μεμονωμένα είτε διατίθενται προς εκποίηση ως μέρος συγκροτημάτων κατοικιών.

Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, έως τα τέλη του 2025, «βγαίνουν στο σφυρί» μια σειρά από «φιλέτα»:



– Την Πέμπτη 23/10/2025, εκποιήθηκαν δύο κτιρία κατοικιών εμβαδού 346,08 τ.μ. (1ο κτίριο 150 τ.μ. με διαμέρισμα ισογείου και 1ου ορόφου 75 τ.μ., και 2ο κτίριο 196,08 τ.μ. με 3 διαμερίσματα 65,36 τ.μ. έκαστο) αξίας 327.957 ευρώ, κοντά στην πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών.

– Στις 5/11/2025, εκποιούνται δύο μονοκατοικίες εμβαδού 591,33 τ.μ. στο Μιντιλόγλι (1η μονοκατοικία 295,70 τ.μ. με ισόγειο 120,82 τ.μ., 1ο όροφο 89,69 τ.μ., γραφείο και σοφίτα, και 2η μονοκατοικία 295,63 τ.μ., με ισόγειο 64 τ.μ., 1ο όροφο 114,81 τ.μ., σε διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με 60 ελαιόδεντρα, ψησταριά και περίφραξη), αξίας 386.000 ευρώ.

– Στις 12/11/2025, πλειστηριάζονται, μεταξύ άλλων, δύο ακίνητα-«φιλέτα» αξίας 795.000 ευρώ! Πρόκειται για: α) Μονοκατοικία 608,30 τ.μ. στην Κάτω Ροδινή (ημιυπόγειο 176,10 τ.μ., αποθήκη και χώρο στάθμευσης, ισόγειο και 1ος όροφος 176,10 τ.μ.) με περίφραξη και πέτρινη επένδυση 200 μ. από τη θάλασσα, αξίας 545.000 ευρώ, και β) Μεζονέτα 245 τ.μ. στον Άγιο Γεώργιο Ρίου (υπόγειο 116 τ.μ., ισόγειο 97 τ.μ.) με περίφραξη και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις, αξίας 250.000 ευρώ.



– Στις 19/11/2025, πλειστηριάζονται: α) Μονοκατοικία 505,36 τ.μ. με κεραμοσκεπή στην Πάτρα (υπόγειο 93,77 τ.μ., ισόγειο 354,59 τ.μ., 1ος όροφος 57,20 τ.μ.) αξίας 501.000 ευρώ, και β) Διαμέρισμα 4ου ορόφου 121,37 τ.μ., στην οδό Μεσολογγίου, αξίας 200.000 ευρώ.

– Στις 3/12/2025, πλειστηριάζονται, μεταξύ άλλων, τέσσερα ακίνητα-«φιλέτα» αξίας άνω του 1,2 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για: α) Κτίριο διαμερισμάτων 855,23 τ.μ. στην οδό Σουνίου (ημιυπόγειο 451,43 τ.μ. με βοηθητικό χώρο, 3 θέσεις στάθμευσης, ισόγειο 403,80 τ.μ. με τέσσερα διαμερίσματα 56,40 τ.μ., 56,78 τ.μ., 54,07 τ.μ. και 56,40 τ.μ., δύο διαμερίσματα 88,88 τ.μ. και 91,27 τ.μ.), αξίας 375.365 ευρώ, β) Μεζονέτα 203,33 τ.μ. στην Παραλία Προαστείου (υπόγειο 73,39 τ.μ., ισόγειο 68,91 τ.μ., 1ος όροφος 61,03 τ.μ.) με αποκλειστική χρήση ακάλυπτων χώρων 44,98 τ.μ. και 26,56 τ.μ., αξίας 325.000 ευρώ, γ) Διώροφη μονοκατοικία 213,98 τ.μ. στα Βερναδέικα, Ακταίου (ισόγειο 138,63 τ.μ., 1ος όροφος 75,35 τ.μ. με περίφραξη, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο), αξίας 300.000 ευρώ, και δ) Διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Θεσσαλονίκης, αξίας 228.000 ευρώ.



– Τέλος, στις 17/12/2025, πλειστηριάζονται: α) Μονοκατοικία 505,36 τ.μ. στην οδό Αργυράς (υπόγειο 93,77 τ.μ., ισόγειο 354,59 τ.μ., 1ος όροφος 57,20 τ.μ.), κοντά σε σχολεία, αγορά, πλατείες και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών, αξίας 425.000 ευρώ, και β) Διατηρητέα πέτρινη μονοκατοικία 327,84 τ.μ., στην Έλληνος Στρατιώτου (ισόγειο 166,61 τ.μ., 1ος όροφος 161,23 τ.μ.) με ημιυπαίθριους χώρους και μπαλκόνια, αξίας 240.000 ευρώ.

Εκποιούνται 11.000 κατοικίες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επόμενο διάστημα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν έως και 10.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αυτά τα ακίνητα προέρχονται κυρίως από τα χαρτοφυλάκια των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και των τραπεζών. Συνολικά, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διαθέτουν περίπου 11.000 ακίνητα, εκ των οποίων το 60% ή περίπου 7.000 είναι κατοικίες. Από αυτές, το 30% είναι ώριμες προς πώληση και διατίθενται σε πλήρη κυριότητα.

Πάνω από 50 κατοικίες θα βγουν σε 40 διαφορετικούς πλειστηριασμούς στην Αιγιάλεια, μέσα στους επόμενους 4,5 μήνες. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Γνώμη" την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, «βγήκαν στο σφυρί» μία μεζονέτα 150 τ.μ. με κεραμοσκεπή στον Ελαιώνα, που περιλαμβάνει υπόγειο 50 τ.μ., ισόγειο και 1ο όροφο 100 τ.μ., κοντά στις παραλίες, καθώς και διαμέρισμα 2ου ορόφου 78,24 τ.μ. στην Αιγείρα.

Από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, θα πλειστηριαστούν: κτίριο μεικτής χρήσης 324,04 τ.μ. στη συμβολή των οδών Λυσιμαχίας και Κοντόπουλου στο Αίγιο, με ισόγειο 191,40 τ.μ., διαμερίσματα και καταστήματα, μεζονέτα 165,15 τ.μ. με κεραμοσκεπή στην οδό Αναπαύσεως στο Αίγιο, με υπόγειο 55,05 τ.μ., ισόγειο 55,05 τ.μ. και 1ο όροφο 55,05 τ.μ., κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων και την Ολυμπία Οδό και ισόγεια μονοκατοικία 84,70 τ.μ. στον Ελαιώνα, με αυλή πλακόστρωτη και κοντά στη θάλασσα. Από τις 5 έως και τις 26 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί ήδη οκτώ πλειστηριασμοί αυτόνομων και ανεξάρτητων κατοικιών, συνολικής αξίας 1,6 εκατ. ευρώ. Στις 19 Νοεμβρίου ξεχωρίζει ο πλειστηριασμός αξίας 593.000 ευρώ, που αφορά συγκρότημα με μονοκατοικίες 317,52 τ.μ., σε οικόπεδο 3,2 στρεμμάτων στην Ροδοδάφνη.