Τρόμος για 15χρονο στην Πάτρα: Θύμα εκβιασμού από 14χρονο με σουγιά και ένα ακόμα άτομο- Τι λέει η αστυνομία

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Πάτρα! Ένας 15χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 14χρονο και ακόμη έναν συνεργό του, οι οποίοι τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι του ζήτησαν 50 ευρώ, δίνοντάς του μάλιστα διορία για να τους παραδώσει τα χρήματα. Όταν εκείνος αρνήθηκε, οι «μικροί εκβιαστές» τον προειδοποίησαν για τη σωματική του ακεραιότητα.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη ταυτοποιήσει τον έναν από τους δράστες, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς και την τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από υποθέσεις που αποκαλύπτουν τη ραγδαία αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παράβαση του νόμου για τα όπλα σε βάρος ενός 14χρονου, ο οποίος στις 13-10-2025 σε πλατεία στην Πάτρα, ενεργώντας από κοινού με ένα ακόμη συνεργό του, απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά έναν 15χρονο και του απαίτησαν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των -50- ευρώ για να μην του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας".