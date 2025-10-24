28η Οκτωβρίου: Δελφοί, Πήλιο αλλά και Παρίσι και Μαρόκο - Οι περιοχές με υψηλή ζήτηση

Μείωση κατά 30% σε σχέση με πέρσι παρουσιάζει φέτος η ταξιδιωτική κίνηση ενόψει της αργίας της 28ης Οκτωβρίου σε περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Ποιοι είναι οι τοπ προορισμοί στην χώρα μας και ποιοι στην Ευρώπη; Πού κυμαίνονται οι τιμές;

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FEDHATTA), κ. Λύσανδρος Τσιλίδης μιλώντας στο iefimerida, αναφέρει που θα ταξιδέψει κόσμος, ενώ παράλληλα εξηγεί τους λόγους που υπάρχει πτώση στη ζήτηση.

«Η αργία πέφτει μεσοβδόμαδα, την Τρίτη, οπότε μάξιμουμ ένα διήμερο ή τριήμερο και αν επιτευχθεί, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην περίοδο του τέλους του καλοκαιριού και την ερχόμενη που είναι τα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει πως ο κόσμος λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει θα διαλέξει ποια από τις δύο περιόδους θα ταξιδέψει. Παράλληλα, πολλά παιδιά λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση οπότε δεν είναι η ιδανικότερη αργία για να φύγουν. Παρατηρείται γενικά μία μείωση της τάξεως του 30%», υπογραμμίζει, με τον ίδιο να θεωρεί δεδομένο ότι πολύς κόσμος θα πάει στα πατρικά και τα εξοχικά τους.

Οι προορισμοί

Σύμφωνα με πρόεδρο της FEDHATTA, στην Ελλάδα οι περιοχές που έχουν την μεγαλύτερη κινητικότητα είναι οι δημοφιλείς ορεινοί προορισμοί που παραδοσιακά προσελκύουν τον ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται όλη η Ηπειρωτική Ελλάδα, έπειτα η Πελοπόννησος, ενώ ανεβαίνοντας πάλι προς τα πάνω, οι Δελφοί, η Αράχοβα, τα Μετέωρα, η Καλαμπάκα, το Πήλιο, τα Τζουμέρκα, τα Ζαγοροχώρια και τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Υψηλή ζήτηση παρουσιάζουν ωστόσο πολλοί προορισμοί του εξωτερικού καθώς δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που προτιμούν να ταξιδέψουν εκτός συνόρων.

Όσο αφορά την Ευρώπη είναι το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Πράγα, η Βουδαπέστη, η Βιέννη και πολλές πόλεις τις Ιταλίας όπως πάντα και της Ισπανίας. Άλλες χώρες που έχουν εξίσου μεγάλη ζήτηση είναι η Αίγυπτος και το Μαρόκο.

Οι τιμές

Τα «πακέτα των τιμών» διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή, τις ημέρες και το τι περιλαμβάνουν. Οι περισσότεροι από τους έλληνες που αποφάσισαν να δραπετεύσουν στο εσωτερικό, σύμφωνα με ταξιδιωτικά πρακτορεία, επιλέγουν πακέτα των 4 ή 5 ημερών η τιμή των οποίων κυμαίνεται στα 200 με 400 ευρώ.

Για παράδειγμα ένα τετραήμερο σε Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο ξεκινά από περίπου 250 ευρώ ανά άτομο. Για τρεις ημέρα στο ιστορικό Σούλι η τιμή ανά άτομα ξεκινά από τα 175 ευρώ. Για ένα τριήμερο στην μαγευτική Μάνη οι τιμές ξεκινούν από τα 150 ευρώ.

Ένα ταξίδι στην όμορφη Πράγα για πέντε ημέρες ξεκινά από τα 635 ευρώ ανά άτομο. Αντίθετα στην Ιταλία για ένα τριήμερο ταξίδι που συνδυάζει Ρώμη, Βατικανό και Φλωρεντία η τιμή ξεκινά από τα 399 ευρώ το άτομο.

Κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Μπορεί πολλοί ενδιαφερόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει έρευνα και να έχουν «κλείσει» το ταξίδι τους ακόμα και δύο μήνες πριν, αλλά οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σε ξενοδοχεία, και καταλύματα τύπου Airbnb, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα «πρωταγωνιστήσουν», περιμένοντας πως οι κρατήσεις θα αυξηθούν και θα κυμανθούν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Οι ορεινοί προορισμοί φυσικά σε Ήπειρο και Πελοπόννησο είναι νούμερο ένα επιλογή των Ελλήνων ταξιδιωτών, ακόμα και στην κράτηση της τελευταίας στιγμής.