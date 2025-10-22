28η Οκτωβρίου: Πού θα κάνουν απόδραση οι Έλληνες - Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Συγκρατημένη είναι η εικόνα της ταξιδιωτικής κίνησης των Ελλήνων σε ελληνικούς και διεθνείς προορισμούς, κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το travel.gr τα ελληνικά τουριστικά γραφεία καταγράφουν μείωση των κρατήσεων που κατά μέσο όρο διαμορφώνεται στο 30% σε σχέση με πέρυσι. Η αργία της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με μια περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ καλοκαιριού και Χριστουγέννων όπου παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση, με συνέπεια οι Έλληνες καταναλωτές να περιορίζουν, προς το παρόν, τις δαπάνες τους για ταξίδια. Επιπλέον, η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι η εφετινή αργία ημερολογιακά συμπίπτει με την Τρίτη με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνεται ένα σαφές τετραήμερο για όλους.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα αναζητήσουν οργανωμένες διακοπές για την 28η Οκτωβρίου ακόμα και την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με ανάλυση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού σε δεδομένα ζήτησης που καταγράφουν μέχρι στιγμής τα μέλη των Συνδέσμων ταξιδιωτικών γραφείων από όλη την Ελλάδα, η μείωση είναι σημαντικά μεγαλύτερη στις μεμονωμένες μετακινήσεις και ηπιότερη στα οργανωμένα πακέτα, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι αξιοποιούν τις παραθεριστικές τους κατοικίες σε διάφορους προορισμούς της Ελλάδας.



Δημοφιλείς οι ορεινοί χειμερινοί προορισμοί «εντός των τειχών»



Κέντρο βάρους στα ταξίδια «εντός των τοιχών» αποτελούν οι ορεινοί χειμερινοί προορισμοί της χώρας και στις διεθνείς αναχωρήσεις τα μεγάλα αστικά κέντρα στην Ευρώπη. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική δραστηριότητα εντός Ελλάδας επικεντρώνεται στα Τζουμέρκα, τη Χίο, τη Βάλια Κάλντα, την Καστοριά, τη Μάνη, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Πήλιο, την Πελοπόννησο, το Καρπενήσι, τα Ζαγοροχώρια, τα Σύβοτα, το Ναύπλιο και την Κέρκυρα. Σημαντικό κομμάτι της ζήτησης στρέφεται σε οργανωμένες εκδρομές με πούλμαν διάρκειας 3–4 ημερών σε περιοχές όπως η Λακωνική Μάνη (από 368 ευρώ), τα Ζαγοροχώρια (από 399 ευρώ), τα Σύβοτα (από 405 ευρώ), τα Τζουμέρκα (από 378 ευρώ), η Καστοριά (από 369 ευρώ), οι Πρέσπες (από 421 ευρώ) και η Λίμνη Πλαστήρα (από 243 ευρώ). Δημοφιλείς και προσιτές αποδράσεις, κοντινές στην Αθήνα με Ι.Χ., στις οποίες περιλαμβάνεται διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, είναι το Ναύπλιο (από 145 ευρώ) και το Πήλιο (από 148 ευρώ).

Οι προτιμήσεις για διεθνείς προορισμούς

Αναφορικά με το εξωτερικό, η ζήτηση βρίσκεται πέριξ των περυσινών επιπέδων, με επίκεντρο τα πακέτα τεσσάρων ή πέντε ημερών για Ευρωπαϊκό city break. Δημοφιλείς επιλογές των Ελλήνων είναι το Παρίσι (από 715 ευρώ) και η Disneyland (από 795 ευρώ), το Λονδίνο (από 795 ευρώ), η Πολωνία (από 745 ευρώ) και η Βουδαπέστη (από 499 ευρώ). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια και ξεναγήσεις, ενώ η ζήτηση για μακρινά ταξίδια παραμένει χαμηλή.

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για το Ντουμπάι (από 995 ευρώ), ενώ σε πιο κοντινές επιλογές δημοφιλή είναι τα πακέτα για Ίμβρο-Τένεδο (από 597 ευρώ). Παράλληλα, σταθερή παραμένει η ζήτηση για Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πράγα και Βιέννη, αλλά και Μαρόκο και Τυνησία, με τους περισσότερους να επιλέγουν οργανωμένα προγράμματα που συνδυάζουν περιήγηση και ξενάγηση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, σχολιάζοντας την εικόνα της ζήτησης για την 28η Οκτωβρίου, δήλωσε: «Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο διακοπών, μετά το καλοκαίρι και πριν από τα Χριστούγεννα, κατά την οποία οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους για ταξίδια οργανώνοντας μεγαλύτερες αποδράσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες αξιοποιούν τις ημέρες αυτές για ταξίδια σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και στα νησιά, όπου διατηρούν παραθεριστικες οικίες. Πάντως, λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας, οι επιλογές των Ελλήνων για κρατήσεις τελευταίας στιγμής είναι πολλές, με μεγάλες πιθανότητες να αξιοποιηθούν από μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών, βελτιώνοντας την εικόνα της ζήτησης μέσα στις επόμενες ημέρες».