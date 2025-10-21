Αυξημένες προκρατήσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Τα Καλάβρυτα ξανά στην κορυφή των προτιμήσεων

Ισχυρή ζήτηση για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου – τα Καλάβρυτα πρωταγωνιστούν στις προκρατήσεις με πληρότητα που αγγίζει το 86%.
Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενόψει του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, με τους ταξιδιώτες να προγραμματίζουν ήδη σύντομες αποδράσεις σε ορεινούς και φθινοπωρινούς προορισμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι προκρατήσεις για το διάστημα 25 έως 28 Οκτωβρίου παρουσιάζουν έντονη άνοδο και αναμένεται να κινηθούν σε ποσοστά 80%-95% πληρότητας, αντίστοιχα με πέρυσι. Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των νέων εγγραφών ακινήτων σε αρκετούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων καταλυμάτων έχει αυξηθεί κατά +8% στα Καλάβρυτα, +11% στο Καρπενήσι, +21% στην Έδεσσα, +29% στα Γρεβενά, +25% στην Καστοριά και +9,1% στην Καλαμάτα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Καλάβρυτα: σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Αθηναίων
Τα Καλάβρυτα αναδεικνύονται και φέτος σε έναν από τους πιο δημοφιλείς φθινοπωρινούς προορισμούς, με τις προκρατήσεις να φτάνουν ήδη το 86% για το τριήμερο της εθνικής επετείου.
Η βελτιωμένη οδική σύνδεση Αθηνών–Πατρών έχει συμβάλει σημαντικά στην αυξανόμενη ζήτηση, καθώς καθιστά τον αχαϊκό προορισμό εύκολα προσβάσιμο για τους εκδρομείς της πρωτεύουσας.
Οι τιμές για τρεις διανυκτερεύσεις κυμαίνονται από 361€ έως 624€, ανάλογα με τη χωρητικότητα και τις παροχές, με την υψηλότερη τιμή να αφορά κατοικία δύο υπνοδωματίων. Παρά τη συγκυριακή άνοδο στις κρατήσεις, οι τιμές φέτος εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση.
Οι επαγγελματίες του τουρισμού στα Καλάβρυτα εκτιμούν πως το φετινό τριήμερο θα σηματοδοτήσει την ανεπίσημη έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν, ενώ αναμένουν ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου.
