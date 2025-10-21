Αυξημένες προκρατήσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου – Τα Καλάβρυτα ξανά στην κορυφή των προτιμήσεων

Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενόψει του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, με τους ταξιδιώτες να προγραμματίζουν ήδη σύντομες αποδράσεις σε ορεινούς και φθινοπωρινούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, οι προκρατήσεις για το διάστημα 25 έως 28 Οκτωβρίου παρουσιάζουν έντονη άνοδο και αναμένεται να κινηθούν σε ποσοστά 80%-95% πληρότητας, αντίστοιχα με πέρυσι. Παράλληλα, αυξημένος είναι και ο αριθμός των νέων εγγραφών ακινήτων σε αρκετούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων καταλυμάτων έχει αυξηθεί κατά +8% στα Καλάβρυτα, +11% στο Καρπενήσι, +21% στην Έδεσσα, +29% στα Γρεβενά, +25% στην Καστοριά και +9,1% στην Καλαμάτα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.