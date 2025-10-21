ΕΛΑΣ: Τι απαντά για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό

Βίντεο από τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό προβλήθηκε σήμερα, το πρωί, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Το περιστατικό είναι από το πρωί της 8ης Αυγούστου 2025, όταν η Δέσποινα Βανδή ταξίδεψε στη Χαλκιδική στο πλαίσιο συναυλίας της. Το αυτοκίνητο που την πήγαινε προς το ξενοδοχείο της, έπαθε λάστιχο, με αποτέλεσμα ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο, να τη μεταφέρει.



Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν πως η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α).



«Έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής όταν κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της και έκανε δεξιά με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης» επισημαίνουν.

Και συνεχίζουν: «Διερχόμενο ένα περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο».

«Καμία ΕΔΕ. Ο συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο» καταλήγουν οι πηγές της ΕΛΑΣ.