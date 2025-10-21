Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Σκότωσα την μητέρα μου. Ελάτε να με συλλάβετε»- Την έπνιξε με πετσέτα

Συγκλονίζει η νέα οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε περιοχή των Τρικάλων,όπου γιος σκότωσε τη μητέρα του.

Συνελήφθη ένας 18χρονος γιατί σκότωσε την 54χρονη μητέρα του σε συνοικία της πόλης των Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 18χρονος φέρεται να έπνιξε την 54χρονη με πετσέτα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως τηλεφώνησε στην Αστυνομία για την πράξη που έκανε, γεγονός που κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες και συνέλαβαν τον νεαρό δράστη.

«Σκότωσα την μητέρα μου. Ελάτε να με συλλάβετε». Με αυτήν την φράση ένας 18χρονος στα Τρίκαλα, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως λίγα δευτερόλεπτα πριν, αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, μέσα στο σπίτι τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για παιδί χωρισμένων γονιών και έμενε κατά κύριο λόγο με τον πατέρα του.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Στην εικόνα των αστυνομικών, ο 18χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση και παραδόθηκε. Στις πρώτες ερωτήσεις που του έκαναν αστυνομικοί, φέρεται πως είπε ότι δέχονταν bulling από συνομηλίκους του για τον χωρισμό των γονιών του.

Η άτυχη γυναίκα εν τέλει εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.