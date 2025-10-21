Πάτρα: «Θέλετε να νοικιάσετε σπίτι; Δείξτε μας την κίνηση του τραπεζικού σας λογαριασμού»

Ένα νέο, ανησυχητικό φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του στην αγορά ενοικίων της Πάτρας. Σύμφωνα με καταγγελίες, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ζητούν από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές να τους δείξουν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες προσωπικές οικονομικές πληροφορίες, προκειμένου να διαπιστώσουν την «οικονομική αξιοπιστία» τους.

Πρόκειται για μια πρακτική που εγείρει σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά, χωρίς καμία νομική βάση.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα της στέγασης εξελίσσεται σε μια καθημερινή αγωνία για χιλιάδες ενοικιαστές σε όλη τη χώρα. Τα ενοίκια αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τα όρια αντοχής των νοικοκυριών, ενώ στο ήδη δύσκολο σκηνικό προστίθενται νέες και συχνά παράλογες απαιτήσεις από ιδιοκτήτες, που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη σχέση ενοικιαστή- εκμισθωτή.

Για όλα αυτά μιλάει στο thebest.gr ο Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ), ο οποίος εξηγεί τι ισχύει, ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών και ποιες λύσεις προτείνει η Συνομοσπονδία.

Απαράδεκτη και παράνομη πρακτική- Ο λογαριασμός είναι προσωπικό δεδομένο

«Σε καμία περίπτωση δεν είναι νόμιμο οι ιδιοκτήτες να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές να τους δείξουν κίνηση λογαριασμού ή αποδείξεις καταθέσεων», τονίζει ο κ. Σκιαδάς. «Ο λογαριασμός είναι προσωπικό δεδομένο. Το φαινόμενο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν έχει καμία υποχρέωση ο ενοικιαστής να το δείξει. Αν επεκταθεί αυτή η πρακτική, τότε θα δημιουργηθεί ακόμη ένα πρόβλημα, οι ενοικιαστές δεν θα βρίσκουν σπίτι. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος νομικά να αντιδράσει κανείς, πέρα από το να αρνηθεί, με τον κίνδυνο όμως να μην του νοικιάσουν το ακίνητο», επισημαίνει.

«Η αγορά λειτουργεί με απόλυτη ασυδοσία»

Αναφερόμενος στις αυξήσεις των ενοικίων, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΠΕ υπογραμμίζει πως το πρόβλημα έχει βαθύτερες ρίζες: «Οι αυξήσεις στα ενοίκια οφείλονται κυρίως στην παντελή έλλειψη προστατευτικών μέτρων υπέρ των ενοικιαστών. Οι μισθώσεις είναι εντελώς ελεύθερες, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητάει όσα θέλει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ούτε στην ποιότητα των σπιτιών ούτε στο ύψος των ενοικίων, και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση ασυδοσίας». Ο κ. Σκιαδάς προσθέτει πως, πέρα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα κλειστά ακίνητα που επηρεάζουν την αγορά, «η Πολιτεία αντιμετωπίζει την κατοικία αποκλειστικά ως εμπορικό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα».

Πλαφόν στα ενοίκια και μεγαλύτερη διάρκεια μισθώσεων

Η ΠΑΣΥΠΕ έχει ήδη καταθέσει δύο βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση: «Το πρώτο είναι η επιβολή ανώτατου επιτρεπόμενου μισθώματος, ενός πλαφόν που θα προκύπτει από συγκεκριμένους συντελεστές, ανάλογα με την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Το δεύτερο είναι η επέκταση της ελάχιστης διάρκειας των μισθώσεων από 3 σε 6 χρόνια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα για τους ενοικιαστές», εξηγεί ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας.

«Δυστυχώς, όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα, η ανισορροπία υπέρ των ιδιοκτητών θα μεγαλώνει. Και τότε, η στέγη θα πάψει να είναι δικαίωμα, θα γίνει προνόμιο», καταλήγει.