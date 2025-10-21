Εμφανίστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

Παρουσιάστηκε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε χθες Δευτέρα (20/10) από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του (κρατική) ωστόσο έχει λήξει το αυτόφωρο.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στα social media μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.

Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως έσπευσε να εξαφανιστεί.