Εμφανίστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του ωστόσο έχει λήξει το αυτόφωρο
Παρουσιάστηκε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε χθες Δευτέρα (20/10) από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.
Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του (κρατική) ωστόσο έχει λήξει το αυτόφωρο.
Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στα social media μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.
Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως έσπευσε να εξαφανιστεί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr