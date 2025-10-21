Δυτική Ελλάδα: 1.455 έλεγχοι για κράνος και 107 παραβάσεις- 72 πρόστιμα στην Πάτρα

Στην 16η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους στη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 1.455 έλεγχοι, που οδήγησαν στη βεβαίωση 107 παραβάσεων. Από αυτές, 78 αφορούσαν οδηγούς και 29 επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά περιφέρεια ήταν:

Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας: 72

Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας: 16

Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας: 14

Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας: 5

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) η Πολιτεία ενισχύει τη μηδενική ανοχή, με αυστηρά πρόστιμα:

350 ευρώ και αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (ίδιες κυρώσεις για τον οδηγό που δεν εξασφαλίζει κράνος στον επιβάτη).

350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Όπως τονίζουν οι αρχές, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».