#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: ΙΧ εμβολίστηκε από εκσκαφέα εγκλωβίζοντας ζευγάρι!

Το όχημα παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα και κατέληξε σε χαντάκι

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Δυτική Αχαΐα , όταν ΙΧ που κινούνταν από το Βουπράσιο προς τη Λάππα εμβολίστηκε από εκσκαφέα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του μεγάλου μηχανήματος βγήκε από παράδρομο χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του ΙΧ, με αποτέλεσμα η “κουτάλα” του εκσκαφέα να παρασύρει το όχημα, να το σύρει για αρκετά μέτρα και να το ρίξει σε χαντάκι.

Το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε, αλλά χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, που έστειλε τέσσερα οχήματα στο σημείο, μαζί με δύο ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, απελευθερώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

