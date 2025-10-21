Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου ψαροντουφεκά στο Ρίο

Back to Top
Τρίτη ημέρα αγωνίας για τον πατρινό που αγνοείται από το πρωί του Σαββάτου

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου πατρινού ψαροντουφεκά, που αγνοείται από το πρωί του περασμένου Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, στο ύψος του Κάστρου, όπου είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα.

Οι έρευνες διεξάγονται τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, με τη συμμετοχή δυτών, ιδιωτών αλιέων και εθελοντικών ομάδων διάσωσης. Στην ακτή, στο σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του αγνοουμένου.

Ο 35χρονος είχε φθάσει στην περιοχή νωρίς το πρωί του Σαββάτου και είχε καταδυθεί κοντά στο Κάστρο του Ρίου, σε θάλασσα όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατούν ισχυρά υπόγεια ρεύματα. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

