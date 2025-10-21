Πάτρα: Πτώση σοβάδων σε σχολικό συγκρότημα

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε το Σάββατο στο σχολικό συγκρότημα «Γλαράκη» στην Πάτρα, στο προαύλιο των δημοτικών σχολείων που βρίσκονται στο τέρμα της οδού Γερμανού.

Το περιστατικό συνέβη εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, γεγονός που απέτρεψε πιθανό τραυματισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γνώμη», η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς το Σαββατοκύριακο για προσωρινές αλλαγές στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, λόγω του προβλήματος. Στο μήνυμα προς τους γονείς αναφερόταν ότι από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, η είσοδος και η έξοδος των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά από την πόρτα του κάτω προαυλίου στην οδό Ρούφου, καθώς η πρόσβαση στο πάνω προαύλιο απαγορεύεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, το κυλικείο θα λειτουργεί προσωρινά σε αίθουσα του ισογείου του κτηρίου Α, δίπλα στο 10ο Νηπιαγωγείο, ενώ το σχολείο θα παρέχει εμφιαλωμένο νερό στους μαθητές λόγω μη πρόσβασης στις βρύσες του πάνω προαυλίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα , οι γονείς εξέφρασαν ανησυχία για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναμένουν ενημέρωση για τον έλεγχο της στατικότητας του συγκροτήματος.