Η Αγία Σοφία της Πάτρας όπως ήταν το 1971 – μια γειτονιά πριν την “επέλαση” της αντιπαροχής

Η φωτογραφία μάς μεταφέρει στην περιοχή της Αγίας Σοφίας της Πάτρας, σε μια εποχή όπου η γειτονιά διατηρούσε ακόμα τον ανθρώπινο ρυθμό και την ανοιχτή θέα προς τη θάλασσα.

Πριν η αντιπαροχή αλλάξει ριζικά το τοπίο, η περιοχή γύρω από την πλατεία περιγραφόταν από τους παλιούς κατοίκους ως ένας ήσυχος, “χαμηλός” κόσμος, γεμάτος μικρές αυλές, γνωστά πρόσωπα και αίσθηση κοινότητας.

Με την οικιστική “έκρηξη” των επόμενων δεκαετιών, τα χαμηλά σπίτια αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, σηματοδοτώντας την οριστική μεταμόρφωση της Αγίας Σοφίας σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης.

Η επιχρωματισμένη φωτογραφία του Άρη Μπετχαβά (Aris Betchavas), μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αναβιώνει εκείνη τη στιγμή της Πάτρας του 1971 – λίγο πριν χαθεί οριστικά η παλιά της αίγλη μέσα στον οργασμό της ανοικοδόμησης.