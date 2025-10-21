Back to Top
Η Αγία Σοφία της Πάτρας όπως ήταν το 1971 – μια γειτονιά πριν την “επέλαση” της αντιπαροχής

Πώς άλλαξε το πρόσωπο μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης

Η φωτογραφία μάς μεταφέρει στην περιοχή της Αγίας Σοφίας της Πάτρας, σε μια εποχή όπου η γειτονιά διατηρούσε ακόμα τον ανθρώπινο ρυθμό και την ανοιχτή θέα προς τη θάλασσα.
Πριν η αντιπαροχή αλλάξει ριζικά το τοπίο, η περιοχή γύρω από την πλατεία περιγραφόταν από τους παλιούς κατοίκους ως ένας ήσυχος, “χαμηλός” κόσμος, γεμάτος μικρές αυλές, γνωστά πρόσωπα και αίσθηση κοινότητας.

Με την οικιστική “έκρηξη” των επόμενων δεκαετιών, τα χαμηλά σπίτια αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, σηματοδοτώντας την οριστική μεταμόρφωση της Αγίας Σοφίας σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της πόλης.

Η επιχρωματισμένη φωτογραφία του Άρη Μπετχαβά (Aris Betchavas), μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αναβιώνει εκείνη τη στιγμή της Πάτρας του 1971 – λίγο πριν χαθεί οριστικά η παλιά της αίγλη μέσα στον οργασμό της ανοικοδόμησης.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Patras Memories - Αναμνήσεις απ' την παλιά Πάτρα

Η φωτογραφια ειναι τραβηγμενη στις 12/9/1971 σύμφωνα με το βιβλιο που έχει εκδοθεί για τον Ι. Ν.

#tags Retro Αγία Σοφία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

